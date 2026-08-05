Nederlandse Porsche-rijder doet 235 km/u op de Autobahn, moet 10k lappen

De Autobahn is dé aangewezen plek om 200+ te rijden met je Porsche 911. Dat deed een Nederlandse bestuurder dan ook, maar hij werd toch van de weg gehaald door de politie. Ga je naar de Autobahn om hard te rijden, is het nog niet goed...

De jongeman was lekker over de Autobahn aan het scheuren in een Porsche 911, met snelheden tot boven de 235 km/u. Tot dusver nog niks geks. De Porsche-rijder trok echter de aandacht van de politie met zijn asociale rijgedrag.

Druk verkeer

Zo hield hij volgens de Duitse politie veel te weinig afstand tot de onherkenbare politieauto en haalde hij herhaaldelijk rechts in. De rit vond ook midden op de dag plaats, tussen druk verkeer. Volgens de politie is het een wonder dat er geen ongelukken zijn gebeurd.

De jongeman bleek ook niet helemaal nuchter. Hij testte positief op cannabis. Daar had de Porsche-rijder echter een verklaring voor: hij runt met zijn vader een coffeeshop in Eindhoven en moet daarom beroepsmatig cannabis consumeren. Eindhoven de gekste!

Boete

De 23-jarige mocht zijn rijbewijs meteen inleveren en kan bovendien rekenen op een hele vette boete. Omdat Duitsland werkt met inkomensafhankelijke boetes voor zwaardere overtredingen, werd hij gevraagd naar zijn inkomen. Hij weigerde echter informatie te geven en moest daarom een borgsom van € 10.000 betalen. Dit betaalde hij ter plekke. Daarna werd hij opgehaald door z’n pa. Nu maar hopen dat die niet beroepsmatig cannabis had geconsumeerd.

Of er op het traject nu wel of niet een snelheidslimiet gold wordt niet duidelijk uit het verhaal. Misschien wel niet, want de politie heeft het nergens over een snelheidsovertreding. Maar ook dan kun je dus je rijbewijs kwijtraken, als je als een malloot rijdt.

Bron: Verkehrsdirektion Koblenz

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover