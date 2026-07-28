Vergeet de Kia EV2, de Ioniq 3 heeft meer range voor hetzelfde geld

We hebben eerder vandaag al de prijzen van de BMW Skytop en de Maybach GLS behandeld, maar misschien vind je die auto’s wat aan de dure kant. Goed nieuws: we hebben nu ook de prijzen van de Ioniq 3 en die zijn heel schappelijk.

Mocht je het gemist hebben: de Ioniq 3 is de gloednieuwe instap-EV van Hyundai. Verwarrend genoeg is dit niet het broertje van de Kia EV3, maar van de kleinere EV2. Je zou denken dat Hyundai en Kia als zustermerken de naamgeving wel een beetje op elkaar af kunnen stemmen, maar nee hoor… Enfin, met een lengte van 4,155 meter is de Ioniq 3 een compacte crossover. Of zoals Hyundai het zelf noemt: een ‘aerohatch’.

Prijs Hyundai Ioniq 3

Genoeg geleuterd, wat kost dat ding? Dat zullen we vertellen: € 27.995. Daarmee is de Hyundai precies € 400 duurder dan de Kia. Dat is verschil is dus te verwaarlozen. Voor dit geld krijg je 147 pk en 344 kilometer aan WLTP-range.

Vind je dat een beetje karig? Niet getreurd, er is ook een Long Range. Dan heb je 497 kilometer range. Voor die versie mag je € 31.995 neertellen. Het kan dus best lonen om nog heel even door te sparen. Overigens komt de Ioniq 3 ook verder dan de Kia EV2, dankzij de betere stroomlijn.

























Concurrentie

We hebben het de hele tijd over de Kia EV2, maar we zullen de andere rivalen er ook nog even bijhalen:

Skoda Epiq (115 pk, 310 km range): € 26.990

Kia EV2 (147 pk, 312 km range): € 27.495

Volkswagen ID. Cross (116 pk, 305 km range): € 27.990

Hyundai Ioniq 3 (147 pk, 344 km range): € 27.995

Citroën ë-C3 (113 pk, 309 km range): € 28.050

Renault 4 E-Tech (120 pk, 308 km range): € 29.990

Zoals je ziet zijn er goedkopere opties, maar veel scheelt het allemaal niet. Bovendien heeft de Ioniq 3 de beste specs van dit hele rijtje. En de Koreaan oogt een stuk hipper dan de andere blokkendozen. Kortom: dit is gewoon een interessante aanbieding. Wie weet kan Hyundai met deze auto eindelijk een inhaalslag maken op Kia.

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