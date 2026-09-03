Nederlandse prijzen Polestar 4 SUV: BMW iX3-concurrent?

Het heeft even geduurd, maar hij is hier: de Polestar 4 met een achterruit, oftewel de Polestar 4 SUV. We krijgen meteen de Nederlandse prijzen van de nieuwe EV en die maken het model erg interessant.

In het al niet al te rustige SUV-segment vindt de 4 een plekje. Zijn specificaties zijn prima te noemen. Er zijn twee aandrijflijnen. Bij de instapper - de Rear Motor - krijg je 272 pk, 343 Nm koppel en een 0-100-tijd van 7,3 seconden. Een motor op de vooras erbij en je hebt de Dual Motor met 544 pk, 686 Nm koppel en een sprinttijd van 3,9 seconden.

Waar het een beetje mis gaat, is de batterij. De Polestar 4 heeft altijd een 100-kWh accu. Klinkt prima, maar dankzij de 400-volt architectuur kun snelladen tot 200 kW. Daarom heb je een half uur nodig om van 10 naar 80 procent op te laden. Dat doet de concurrentie beter.

Toch een geduchte concurrent?

En toch is het zo dat we de Polestar 4 SUV niet moeten uitvlakken tegenover de gevestigde orde. Kijken we hieronder namelijk naar prijzen van andere elektrische SUV’s dan zien we waar de 4 SUV’s het winnen. Tegenover de Polestar 4 coupé wint ie het altijd. De coupé heeft dezelfde aandrijflijn, maar haalt minder kilometers uit het batterijpakket. Tevens mist ie dus de achterruit waardoor je minder hoofdruimte hebt en met die vervelende camerabinnenspiegel moet werken. Daarnaast is ie, ook niet onbelangrijk, duurder!

De grootste concurrent zal, net als voor de rest van de elektrische SUV's in deze prijsklasse, de BMW iX3 van de Neue Klasse zijn. Die haalt net wat meer kilometers uit zijn accupakket dankzij zijn 800-volt basis, maar is wel een stuk minder krachtig dan de Dual motor en kost ook nog eens 3.000 euro meer. Dan hebben we het over de instap-BMW tegenover de topuitvoering van de Polestar.

Kijken we naar de instap-4 SUV, dan komt eerder de Tesla Model Y om de hoek kijken. Die is een stuk krachtiger en komt maar 8 kilometer minder ver volgens de WLTP-meting. Toch kan ik me voorstellen dat je lekkerder in een Polestar zit. Ook de nieuwe GLA kan het de Polestar 4 SUV Rear Motor lastig maken. De specs zijn beter en de meerprijs valt mee.

Waar zou jij voor kiezen? Laat het hieronder weten!

Concurrenten Polestar 4 SUV

Audi Q4 e-tron quattro performance edition (340 pk, 541 km range): 53.990 euro

Tesla Model Y Premium Long Range AWD (441 pk, 622 km range): 54.990 euro

Polestar 4 SUV Rear Motor (272 pk, 630 km range): 55.800 euro

Mercedes GLA 350 4Matic Electric (354 pk, 640 km range): 57.394 euro

Polestar 4 coupé Rear Motor (272 pk, 620 km range): 59.800 euro

Polestar 4 SUV Dual Motor (544 pk, 600 km range): 59.800 euro

BMW iX3 40 (320 pk, 637 km range): 62.987 euro

Polestar 4 Coupé dual motor (544 pk, 600 km range): 63.800 euro

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