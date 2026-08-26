Nederlandse Rijkspolitie-Porsche brengt recordbedrag op!

Eerder schreven we al over de verdwaalde Rijkspolitie-Porsche 911 Targa uit 1989 die zomaar opdook op het veilingparket van Broad Arrow Auctions in de Verenigde Staten. Inmiddels is het politie Elfje geveild. De opbrengst overtreft alle verwachtingen.

Het veilinghuis ging vooraf uit van een hoogste bod van tussen de 109.000 tot 131.000 euro. Bij de Quail-veiling werd de Porsche uiteindelijk afgehamerd bij een bod van 252.000 dollar. Omgerekend is dat 216.000 euro! Daarmee is deze wit-oranje 911 officieel gekroond tot de duurste Porsche-politieauto ter wereld op een veiling.

© Bron: Broad Arrow © Bron: Broad Arrow © Bron: Broad Arrow © Bron: Broad Arrow © Bron: Broad Arrow © Bron: Broad Arrow

Dat een 911 Carrera 3.2 Targa met 156.826 kilometer op de teller zoveel opbrengt, is volledig toe te schrijven aan zijn unieke historie en staat. De auto is van 1989 tot 1995 actief geweest bij de Groep Surveillance Autosnelwegen (GSA) en is tot in de kleinste details bewaard gebleven. De zwaailichten, de werkende radio, de stopbordjes én zelfs twee originele leren politiejassen en helmen zaten bij de verkoop inbegrepen.

Voor internationale verzamelaars is zo'n originele Targa uit het laatste productiejaar van de 'G-serie' het absolute heiligdom. Bijkomend voordeel: de bekende 3,2-liter luchtgekoelde boxermotor is pakweg 4.000 kilometer geleden volledig gereviseerd en klaar voor gebruik.

Komt de 911 terug naar Nederland?

Wie de koper is geworden van dit stukje Nederlandse nostalgie, houdt het veilinghuis vooralsnog geheim. Maar als de nieuwe eigenaar in Europa woont, staat hem nog een administratief en logistiek klusje te wachten. Naast het verschepen van de Targa mag de 911 in Nederland wel de weg op, mits de blauwe lampen en stoptekens afgedekt zijn.

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