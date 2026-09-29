Nederlandse Ring-expert Misha krijgt les van de meester: “Totaal ander niveau’’

Misha Charoudin kent de Nürburgring Nordschleife op zijn duimpje, maar ook hij kan nog altijd wat leren over de Groene Hel. Autoblog.nl praat met Charoudin over zijn ronde als passagier van Porsche-coureur Kévin Estre.

Mocht Estre nog niet kennen: je mag hem gerust zien als de Franse Max Verstappen van het GT-racen. In zijn groene Grello-911 laat hij al jaren fantastische dingen zien. Net als Charoudin ligt zijn specialiteit bij het 20,8 kilometer lange circuit in de Duitse Eifel. Hij reed er verschillende ronderecords, zoals in 2018 met een 991.2 GT3 RS en een tijd van 6:56.4 minuten. Inmiddels rijdt hij onder andere voor Porsche Penske Motorsport in het IMSA-kampioenschap.

Charoudin en Estre op de Ring

De GT-coureur stapt voor een video op het YouTube-kanaal van Misha Charoudin in een 992.2 GT3 met Manthey Racing-pakket. Geen RS dus, gewoon GT3. En Estre heeft er zin in, zo blijkt. De baan is afgehuurd door Manthey voor wat taxiritjes voor het goede doel. Daardoor is het lekker rustig en kan Estre de limiet op zoeken. En die limiet, die komt heel dichtbij. De twee zoeven met 234 km/u op de teller door Schwedenkreuz en in Pflanzgarten hoor je de Porsche loskomen.

De rit maakt duidelijk indruk op Charoudin. Aan Autoblog.nl laat hij weten over zijn eerdere ervaringen als bijrijder van Estre op de Ring: “Ik denk drie of vier keer samen. De eerste keer was in 2018. De laatste keer was een of twee jaar terug en tussendoor nog een paar keer. De eerste keer was hij best wel rustig, tussen aanhalingstekens. De laatste keer hadden we niet de juiste weersomstandigheden of condities. Nu heeft hij echt wel alles uit de kast getrokken.” De Porsche-coureur wist van Misha dat hij voluit mocht gaan: “Maak je geen zorgen, ik kan er wel tegen. Ik vind het wel leuk en de kijkers willen ook wel wat’’, vertelde Charoudin vooraf aan de Fransman. En dat heeft ie geweten. Hij pompt er uiteindelijk een tijd van 6:44,09 uit (over een ronde voor een taxironde, van de Antoniusbrücke aka "Bridge-to-Gantry" aka Bilstein Bridge tot aan de Audi-boog op de Döttinger Höhe). Dat is krankzinnig.

De Russisch-Nederlandse YouTuber, die nu ook als professioneel coureur aan de weg timmert, vergaarde grote bekendheid dankzij een andere passagierrit op de Nordschleife; naast Robert Kubica. Het is tot op de dag van vandaag de best bekeken video van Charoudin. Zijn de twee rondes als bijrijder vergelijkbaar? “Als je hem met Kubica vergelijkt: de ronde van Kubica was eigenlijk niet zo heel snel, want hij deed het ook redelijk rustig aan. Hij heeft volgens mij toen een 7.20 of 7.15 gereden. Het is qua rondetijd echt niet zo bijzonder, maar het is meer de manier waarop je rijdt. Hetzelfde geldt voor Kevin: gewoon echt vol gas constant, maar heel rustig met stuurbewegingen.’’

Wat kunnen wij en Misha leren van Estre?

Het is bizar hoe de Franse coureur met de 911 GT3 MR speelt op het gevaarlijkste circuit ter wereld. Hij laat het er bijna makkelijk uit zien. Volgens Charoudin zit de truc zit hem in het spelen met grip en remmen: “Eigenlijk meer sturen met de rem en met het gas. Dus ze remmen heel weinig en gedoseerd en meer de rem gebruiken om de auto te sturen dan om af te remmen. Voor de rest is het eigenlijk gewoon altijd vol op het gas.’’

Heeft Misha zelf nog iets geleerd van zijn ronde met Estre? “Ja, minder remmen misschien als ik hem vergelijk met hoe ik rijd. Natuurlijk rij ik wel wat conservatiever omdat ik wel echt dingen heel wil houden. Hij natuurlijk ook, daar niet van, maar het is natuurlijk een totaal ander niveau.’’ Hieronder heb ik nog de oude video met Kubica toegevoegd voor de liefhebbers.

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