Nederlandse vakantiegangers zijn luie varkens

Oké, iets minder gechargeerd mag ook wel. Maar veel van ons zijn wel aartslui als het op 1 bepaald onderwerp aankomt...

De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat er straks weer honderdduizenden Nederlanders met de auto richting het zonnige zuiden vertrekken. Je weet wel, caravan erachter, mud aardappels erin, potten pindakaas erbij en gaan! Je zou denken, de auto moet het wel goed doen die hele lange rit, dus laat ik hem vooraf even checken. En dat gebeurt dus opvallend weinig.

United Consumers trekt die conclusie naar aanleiding van gegevens die onder meer de Wegenwacht naar buiten bracht. Want vorig jaar alleen al moesten de gele vrienden van de ANWB al 1,3 miljoen keer in actie komen. Voor kwalen die makkelijk te voorkomen waren geweest. Denk dan aan lekke banden, versleten accu's of te weinig koelvloeistof. Allemaal heel makkelijk te checken voordat je gaat rijden. En slim vooral.

Want waar de meeste auto's normaal vooral korte stukjes rijden, moeten ze tijdens de vakantie ineens uren achter elkaar presteren. Vaak met een volle kofferbak, hoge buitentemperaturen en lange files onderweg. En de beklimmingen van de bergwegen niet te vergeten. En dat gaat dus heel vaak mis.

Het gekke is dat veel van die problemen meestal niet uit de lucht komen vallen. Een bandenspanning die al maanden niet is gecontroleerd, een accu die langzaam minder wordt of een auto die eigenlijk toe is aan onderhoud. In het dagelijkse verkeer kom je daar vaak nog mee weg. Op weg naar het Gardameer wordt dat soms een ander verhaal.

Daar komt nog bij dat veel mensen pas ontdekken wat er wel en niet geregeld is als er daadwerkelijk iets gebeurt. Pechhulp, vervangend vervoer of hulp in het buitenland zijn van die onderwerpen die zelden aandacht krijgen zolang alles goed gaat. Maar met een vastgelopen 1.2 Puretech langs de AP 7 staan is op zichzelf al vervelend, als je dan ook nog eens 2000 euro cash moet aftikken bij een louche Spaanse sleepdienst is nog veel vervelender.

Dus zonder als een reclamespot te willen klinken, check je auto even goed voordat je de lange vakantiereis aanvangt. En check even op je ook de juiste pechhulp hebt ingeschakeld. Het werp anders zo'n smet op je vakantie!

Olé!