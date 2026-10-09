Nederlandse verzamelaar neemt unieke Ferrari F80 in ontvangst

De meningen over het design van de Ferrari F80 zijn verdeeld, maar wat ondergetekende betreft is het gewoon een geslaagd ontwerp. Waar veel hypercars dezelfde vloeiende vormen hebben, heeft Ferrari iets unieks neergezet met het LEGO-achtige design van de F80. En let op: over een paar jaar vindt iedereen ‘m prachtig. Dat er geen V12 in ligt, daar hebben we het even niet over.

De juiste kleurstelling helpt natuurlijk ook. En dan bedoelen we dus niet matgrijs, zoals de Ferrari F80 van Zlatan Ibrahimovic. Maar wat dacht je van donkergroen? Dat is de kleur die de Nederlandse Ferrari-verzamelaar @forzaferrari1977 koos voor zijn Ferrari F80.

Met behulp van de Tailor Made-afdeling heeft de Nederlander een unieke samenstelling gekozen. De basiskleur is Verde Zeltweg, wat an sich al een bijzondere kleur is. Maar dat was nog niet genoeg: de auto is ook voorzien van goudkleurige striping en goudkleurige velgen. Bovendien is ook het carbon - dat veelvuldig aanwezig is op de auto - een gouden tint. In het interieur zien we een groene bestuurdersstoel. De passagiersstoel heeft geen kleur, want die is er eigenlijk niet. De ‘stoel’ is eigenlijk alleen een hoofdsteun en gordels, die direct op de carbon monocoque zijn geplaatst.

Imposante collectie

De F80 komt in goed gezelschap, want @forzaferrari1977 beschikt over een imposante collectie. Deze bevat onder meer een Ferrari SP3 Daytona, een LaFerrari, een SP1 Monza, een 812 Competizione, een Ferrari F50 en een klantenversie van de Le Mans-auto: een 499P Modificata. De Daytona is overigens uitgevoerd in een identieke kleurstelling: Verde Zeltweg met gouden striping en velgen.

De Ferrari F80 is vooralsnog niet op Nederlands kenteken gezet en dat gaat potentieel niet gebeuren ook. Veel andere auto’s uit de collectie hebben namelijk ook nooit een Nederlands kenteken gekregen. De exacte prijs zullen we dus niet te weten komen, maar de F80’s die wél op Nederlands kenteken zijn verschenen (drie stuks) hebben € 3,7 tot € 4 miljoen gekost. Door de auto niet op kenteken te zetten bespaart de eigenaar ruim een ton aan bpm, maar dat wordt waarschijnlijk gecompenseerd door de peperdure Tailor Made-opties die op deze auto zitten.

Foto’s: Ferrari Kroymans

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