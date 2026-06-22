Nederlandse Volvo met zwaailichten wordt door Duitse politie van de weg gehaald

Op de Autobahn kun je lekker doorrijden, mits er niet al te veel mensen in de weg rijden. Maar daar is een oplossing voor: blauwe zwaailichten! Twee Nederlandse jongens hadden zwaailichten gemonteerd op hun Volvo V70 en schroomden niet om die te gebruiken.

Afgelopen vrijdagavond kreeg de politie van Wiesbaden meldingen binnen dat er een Nederlandse Volvo met zwaailichten over de snelweg reed. Dat kon de Polizei natuurlijk niet toelaten, dus ze gingen er meteen op af.

Barrelchallenge

De politie vermoedde dat het nepagenten waren, maar wat bleek? Het waren gewoon Jeroen en Sander, die de Barrelchallenge hadden gereden en net terugkwamen uit Albanië. Het persbericht vermeldt dat de jongens trots vertelden dat ze derde waren geworden uit 150 auto’s. De Duitse politie staat niet bekend om hun gevoel voor humor, maar het lijkt erop dat ze de situatie stiekem toch wel grappig vonden.

Uiteraard mochten de boys niet zomaar verder rijden. De zwaailichten moesten ter plekke verwijderd worden en ze moesten een boete betalen. Maar daarna konden ze vrolijk hun weg vervolgen voor de laatste etappe richting Nederland. Zoals op de achterkant van de auto staat: alles komt goed!

Jeroen en Sander hebben gewoon weer een goed verhaal om thuis te vertellen. Maar de échte winnaars van dit verhaal zijn natuurlijk: SVS Minicars, Luukse Tuinen en JR van Hussel Schilderwerken.

Foto’s: Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

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