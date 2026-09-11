Harde cijfers bewijzen: Nederlandse wagenpark is een van de oudste van Europa

De cijfers uit de nieuwste editie van Mobiliteit in Cijfers (BOVAG / RAI Vereniging) bevestigen het zwart-op-wit: het Nederlandse wagenpark bevindt zich in een fysieke midlifecrisis.

Gemiddelde leeftijd van de Nederlandse auto

Oké, misschien is het wagenpark niet zo oud als de Ferrari hierboven, maar toch. Hoewel er maandelijks genoeg nieuwe auto’s bij komen , wordt de gemiddelde auto op de Nederlandse weg jaar na jaar ouder. Het aantal auto’s in ons land is gegroeid richting de 9,8 miljoen exemplaren. Daarvan is de gemiddelde leeftijd nu 12 jaar oud. Dat is zeg maar net zo oud als de Audi hieronder.

© Bron: dadamphotography

Ter vergelijking: in 2000 lag de gemiddelde leeftijd in Nederland nog op slechts 7,2 jaar, in 2010 op 8,5 jaar en in 2020 was het gemiddelde 11 jaar. Ook het moment dat we écht afscheid nemen van een auto schuift op. De gemiddelde leeftijd waarop een auto in Nederland naar de sloop gaat, ligt inmiddels op 20 jaar (ter vergelijking: rond 2003 was dat nog 15 jaar).

Hoe doen we het vergeleken met de rest van Europa?

Volgens de meest recente rapporten van de Europese autoconstructeursvereniging (ACEA) ligt de gemiddelde leeftijd van een personenauto in de gehele Europese Unie rond de 12,5 tot 12,7 jaar. Op het eerste gezicht lijkt Nederland met een gemiddelde van rond de 12 jaar dus keurig in de Europese middenmoot te vallen. Maar schijn bedriegt zodra je inzoomt op West-Europa:

Land Gemiddelde leeftijd wagenpark Luxemburg ~7,9 jaar Oostenrijk ~8,9 jaar België ~9,8 jaar Duitsland ~10,3 jaar Frankrijk ~10,8 jaar Nederland 12,0 jaar Griekenland / Estland > 17,0 jaar

Nederland heeft dus binnen West-Europa een van de oudste wagenparken. Alleen landen in Zuid- en Oost-Europa (zoals Griekenland en Estland, waar auto's gemiddeld ouder zijn dan 17 jaar) trekken het totale EU-gemiddelde omhoog.

Waarom zijn Nederlandse auto’s zo oud?

De oorzaak van deze verouderingsgolf laat zich raden en zorgt voor veel herkenning in de reactielogboeken: nieuwe auto's zijn simpelweg onbetaalbaar geworden voor de gemiddelde particulier. Waar je tien jaar geleden nog voor een schappelijk bedrag een nieuwe B-segmenter of compacte middenklasser op de oprit zette, jagen stijgende catalogusprijzen, hoge BPM-heffingen en de verplichte overstap naar dure (EV-)technologie de consument weg uit de showroom. Het resultaat? De Nederlander besluit om de huidige benzineauto nog maar een paar jaar extra te blijven rijden.

Hoofdfoto: Ferrari 275 GTB gespot door Wessel.jpeg

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover