Als we niks doen wordt het Nederlandse wegdek net zo slecht als in België

In Nederland zijn we stikjaloers op de Belgische brandstofprijzen. Wat we minder graag in ons eigen landje willen hebben, is het wegdek van een heel stel snelwegen. Toch dreigen we daar in Nederland naartoe te gaan als we zo verder gaan.

We hebben in Nederland namelijk steeds vaker te maken met asfaltschade. Afgelopen week was het nog raak op de A1 ter hoogte van de aansluiting Hengelo/Borne voor verkeer richting knooppunt Buren. Moet je zien wat voor hap er uit het asfalt is gebroken! Het wegdek was er zo slecht aan toe dat een rijstrook dicht moest.

Wat is asfaltschade?

Conno Weijers is Technisch Adviseur Asfalt bij Rijkswaterstaat. Hij legt uit wat we precies bedoelen met asfaltschade. ‘’Asfaltschade komt in verschillende vormen: scheuren door een slechte fundering, velgschade na een lekke band, loslatende deklagen of gaten door rafeling. Hoe dieper de schade, hoe omvangrijker het onderhoud.’’

Waarom hebben we meer last van asfaltschade?

Weijers ziet een negatieve trend en weet waar dat door komt: ‘’Het asfalt op onze snelwegen heeft de afgelopen jaren enorm te lijden gehad. Waar we vroeger nog duidelijke spitsuren hadden, is het nu constant druk op de weg. Dit legt enorme druk op ons asfalt, zeker met de opkomst van zwaardere elektrische auto’s.’’

De adviseur vervolgt: ‘’Ook het weer speelt een grote rol. Hete zomers en lange periodes van vorst veroorzaken sneller scheuren en slijtage. Dit heet asfaltschade. Het is erg belangrijk om dit snel op te sporen en te herstellen om gevaarlijke situaties te voorkomen.’’

Rijkswaterstaat heeft verschillende manieren om schade aan het wegdek op te sporen. ‘’Onze inspecteurs rijden met speciale scanauto’s om rapportages en visuele inspecties te maken. De camerabeelden tonen afwijkingen in het asfalt nauwkeurig, zodat we ons onderhoud daarop kunnen afstemmen.’’

Asfaltschade wegwerken op een lager pitje

We weten dus dat ons wegdek tegenwoordig harder slijt én hebben een manier om de schade op te sporen. Toch mist het belangrijkste nog: actie! Rijkswaterstaat meldt op 24 maart 2026: het herstel van asfaltschade gaat de komende tijd langer duren dan normaal. ‘’Door de huidige financiële situatie kan niet alle schade direct gerepareerd worden. Er is meer onderhoud nodig dan er geld beschikbaar is’’, lezen we.

Hoe nu verder? RWS kijkt per situatie hoe groot de nood is. Als het nog even kan wachten, komen er maatregelen. De rijstrook kan dicht of er mogen bijvoorbeeld geen vrachtwagens meer overheen. Wat ook kan, is tijdelijk de maximumsnelheid verlagen. ‘’Hierbij proberen we de hinder zo minimaal mogelijk te houden’’, belooft Rijkswaterstaat, maar de rijksdienst weet ook dat extra vertraging zo goed als zeker is.

Hoeveel geld komen we dan tekort om de wegen die in België thuishoren te verbeteren? Volgens de Algemene Rekenkamer stijgt het tekort alleen maar. Alleen voor het wegennet komt het Rijk tot 2038 al 20,5 miljard euro te kort. Aangezien het met de financiën ook bij het nieuwe kabinet niet zo lekker gaat, verwacht ik niet dat dit tekort zomaar is opgelost. Natuurlijk: het zal even duren voordat onze wegen net zo slecht zijn als bij de zuiderburen, maar wanneer we het onderhoud alleen maar uitstellen komen we wel steeds dichter bij die situatie.