Het gaat helemaal mis: wegwerkers krijgen klappen en bedreigingen

Een paar minuten vertraging omdat de weg is afgezet. Dat is voor sommige automobilisten blijkbaar genoeg reden om meteen helemaal lijp te worden. Wegwerkers worden namelijk steeds vaker uitgescholden, bedreigd of letterlijk geslagen. Serieuze incidenten dus. En dan vraag je je vooral één ding af: wat is er toch mis met sommige mensen?

Goed, om die reden starten verschillende bouwbedrijven een campagne om agressie tegen wegwerkers tegen te gaan. De campagne heeft een simpele boodschap die zelfs de grootste idioot zou moeten kunnen begrijpen: haal je voet van het gas en gedraag je een beetje. Maar blijkbaar is dat voor een deel van de weggebruikers nog steeds te moeilijk.

De Telegraaf noemt als voorbeeld de Papendrechtsebrug op de N3. Deze brug wordt normaal gesproken dagelijks door zo'n 70.000 auto's gebruikt. We weten allemaal dat het niet zo lekker gaat met de bruggen in Nederland, dus al die bruggen, waaronder deze, moeten worden gerenoveerd. Dat zorgt ervoor dat weggebruikers even moeten omrijden, en dat zorgt voor frictie. Volgens projectdirecteur Rick van Lent van aannemer Mobilis reed iemand met een tractor zelfs dwars door de afzettingen tot aan de rand van de brug.

Maar het blijft natuurlijk niet bij de Papendrechtesbrug. Ook bij de werkzaamheden aan de Amsterdamse Oranje Loper lopen de incidenten de spuigaten uit. Daar werden namelijk in een jaar tijd 35 ernstige incidenten gemeld, waaronder bedreigingen, spugen, slaan en aanrijdingen. Eén van de wegwerkers belandde zelfs op de Eerste Hulp nadat iemand hem had gebeten. GEBETEN!

Rood kruis betekent niet doorrijden

Hoe groot het hele probleem is, is lastig te zeggen. Het is namelijk niet zo dat er landelijke cijfers worden bijgehouden over agressie tegen wegwerkers ofzo. Rijkswaterstaat registreerde vorig jaar wel zestien gevallen waarbij op weginspecteurs werd ingereden. En daarnaast werd er ook 5.500 keer een procesverbaal opgemaakt voor het negeren van een rood kruis.

Volgens een onderzoek van TNO bleek eerder dat 60 procent van alle wegwerkers dus wel eens met agressie te maken krijgt. En, deze mensen hebben de komende jaren nog flink wat klussen. Dat betekent natuurlijk meer wegafzettingen, en dat betekent weer meer gefrustreerde mensen.

De campagne moet er in ieder geval voor zorgen dat weggebruikers hun gedrag een beetje fatsoeneren en ook denken aan de mensen die achter die pylonen de weg staan te repareren.

Ik geef toe dat vertraging vervelend is, maar om nou helemaal gek te worden en je zo te gedragen... Dan ben je echt niet helemaal lekker.

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