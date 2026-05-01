Nee! Leuk uitziende EV verdwijnt voordat Nederland 'm krijgt

Chinese automerken zijn verrassend snel van kopiërende lachertjes naar serieuze spelers gegaan. We worden op Auto China 2026 weer eens geconfronteerd met de technologie die Chinese merken toepassen. In Nederland is het al heel normaal om een Chinese auto te kopen en kondigen steeds meer merken aan dat zij, of een submerk, het hier gaan proberen. Eén merk is de dans altijd ontsprongen en dat is jammer, want die maakten een toffe EV. Die wij nooit gaan zien, naar alle waarschijnlijkheid.

Van alle grote Chinese automerken ontbreekt Great Wall Motors hier nog. Het merk dat letterlijk vernoemd is naar de Chinese muur, is al sinds het begin van de opkomende auto-industrie actief. Toen nog door het rebadgen van Nissan Navara's en Toyota Hiluxen.

Toen ze het zelf gingen proberen, was GWM één van de merken die volop kopieerden. Na een paar modellen die ze van Toyota rebadgeden met een iets eigen gezicht, was de Peri een model dat ze zelf hadden ontworpen. Tenminste, ze hadden een eigen voorkant en Nissan Note-achterlichten op een Fiat Panda-kopie geplakt. Enter het lachertjes-imago.

Ook GWM ontwikkelde zich echter flink en kwam bovendien met meerdere merken die succesvol werden. GWM zelf en Haval zullen de bekendste voorbeelden zijn, maar ook het submerk Tank heb je misschien wel eens gehoord. Het GWM-merk Wey ambieerde zelfs expansie naar Nederland en stond op de lijst merken die hier verkocht zouden worden, maar dat werd nooit concreter dan 'ze lanceren in Europa dus ook Nederland'. Er is geen Wey-website en dit plan is al een paar jaar oud, dus het lijkt erop dat GWM ons nog even links laat liggen.

ORA

Terwijl GWM in Europa zeker verkoopt met hun eigen naam of een submerk. In het VK en Duitsland kun je bijvoorbeeld modellen van het submerk ORA kopen. Dit merk, een afkorting voor 'Open, Reliable, Alternative', betrad in 2018 het strijdtoneel met een lancering in 2022 in Europa. Het belangrijkste model werd een middenklasser die qua styling gelijk hoge ogen scoorde. Maar vooral vanwege zijn naam. Je kent hem misschien wel: de ORA Funky Cat.

Funky Cat

Het idee was om de ORA Funky Cat lekker, eh, funky te maken. Retro-achtig ontwerp, getekend door een voormalig Porsche-ontwerper. Ervaring met ronde koplampen op een spitse voorkant was wel handig, want de Funky Cat moest lekker ouderwets worden. Schattige ronde koplampen en een soort bubbelvorm.

De achterkant van de ORA Funky Cat maakte het wel heel bont, want hij had geen achterlichten. Oké, tuurlijk had 'ie die wel, maar het was een subtiele strip onderaan de achterruit die onder hetzelfde glas lijkt te zitten. Geinige velgen, een two-tone kleurstelling en een wit interieur probeerden ook je aandacht te trekken op een leuke manier. Het is een beetje het Renault 5-effect: je wordt er een beetje door gecharmeerd op een koddige manier. Wie wil er nou geen auto die de Funky Cat heet?

Charmante faal

In theorie is de ORA Funky Cat een goede optie. Dankzij een joint venture in China heeft GWM banden met BMW, waardoor de Funky Cat delen van zijn aandrijflijn deelt met de MINI Cooper SE. Er zit een 171 pk sterke e-motor op de vooras en de WLTP-range is in de dikste versie rond de 420 kilometer, wat in 2022 ruim voldoende was. Met 26.990 euro in Duitsland was het geen peperduur ding en die dikste versie kostte 32.490 euro. Kortom: het ziet er leuk uit en klinkt niet verschrikkelijk qua specs. Win/win, toch?

Er kleven wel wat nadelen aan de ORA Funky Cat, bijvoorbeeld dat meerdere reviews spreken over het feit dat verfijning een issue is. De bagageruimte is matig voor zijn buitendimensies. Het infotainmentsysteem heeft werk nodig en ondersteunt bovendien geen CarPlay of Android Auto. Gewoon, kinderziektes. Het grootste nadeel wat een beetje charme weghaalde van de ORA Funky Cat is het feit dat GWM de namen van ORA wilde gladstrijken. Het resultaat? Sinds eind 2023 heet het ding simpelweg de ORA 03. Weg geinige naam, het is nu gewoon hetzelfde als vrijwel elk ander Chinees merk. Jammer.

Ten einde voordat Nederland aan de beurt is

Nog een nadeel: dit soort kinderziektes leveren op dat het ding in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Australië nu uit de prijslijsten gehaald wordt. De ORA Funky Cat of ORA 03 verkocht niet zo goed als rivalen, met als belangrijkste rivaal in het VK de MG 4. In Duitsland zien we de ORA 03 nog op de website, maar de bestelknop ontgaat ons even. We hoopten eigenlijk dat deze markten een teen in het water waren voor de sprong in het diepe om ORA overal in Europa, en dus Nederland, aan te bieden. Ondanks zijn gebreken is de ORA Funky Cat gewoon een grappig ding dat het straatbeeld sowieso opfleurt. En laten we wel wezen, 'Funky Cat' is een leuk antwoord op de vraag 'wat rijd je dezer dagen?'

De ORA Funky Cat of ORA 03 wordt wel vervangen door de ORA 5 SUV. Een model dat in essence erg lijkt op de Funky Cat, maar wat groter en wulpser is omdat het een SUV betreft. En hij heet geen Funky Cat. Dit model maakt in Duitsland en Australië binnenkort zijn debuut als model dat wat meer in volumes moet werken vergeleken met de 03.

Duitse import

Mocht GWM nog naar Nederland komen met ORA, dan verwachten we de Funky Cat niet als wapenfeit. Er staat in Nederland één GWM op kenteken, dat betreft een Voleex C30 uit 2012. ORA's zijn er nog niet, terwijl ze gewoon in Duitsland te koop staan. Voor 15.000 euro heb je al eentje met de 350 km ver komende 48 kWh-accu met slechts 14.000 kilometer erop. Het kan dus wel.