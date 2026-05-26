NEIN! Ze piekeren er bij Porsche niet over om hun klanten zoveel pijn te doen

Als een iconisch merk met iconische auto's zijnde een volledig elektrische sportwagen op de markt zetten, is nog niet zo makkelijk. Dat bewijst ook Ferrari deze week opnieuw met de onooglijke Luce. Gelukkig peinst men er bij Porsche niet over om de 911 vol te plempen met batterijen.

Nee, dat is niet helemaal waar. Men denkt in Stuttgart zeker wel over een volledig elektrische 911. Alleen schuiven ze dit probleem nog even op de lange baan. Hoe lang? Nog zeker tot ergens na 2030. Dan begint de tijd wel erg te dringen, gezien de strenge EU-regels die het de 911 met verbrandingsmotor dan wel heel erg lastig gaat maken.

Hybride is al elektrisch genoeg

Maar tot die tijd is het helemaal zeker: meer dan het T-hybrid-systeem dat de flat-six dinoverbrander ondersteund, komt er niet in de sportwagen die Porsche maakt tot wat Porsche is. En zelfs als dat niet meer voldoende is om aan de uitstooteisen te voldoen, wil het Duitse merk eerst alle andere mogelijkheden, zoals synthetische brandstoffen, bekijken voordat het overstapt op een volledige elektrische aandrijflijn voor de 911.

Dat betekent vanzelfsprekend niet dat Porsche helemaal stilzit op het gebied van elektrificatie. Er zijn immers al meerdere volledig elektrische SUV's en hebben we Taycan nog, al is daarvan zojuist de productie gestopt. Daarnaast wordt er achter de schermen al jaren gewerkt aan de 718 Boxster en Cayman EV's. Al schijnt het dat daar wat gedoe is met het platform en loopt Porsche er tegenaan dat er een kans bestaat dat er geen enkele koper voor dit soort sportwagens op de wereld rondloopt.

Niet klaar voor de EV

Volgens Porsche komt het allemaal neer op het feit dat het Porsche-publiek nog niet helemaal klaar is voor volledig elektrische auto's. Volgens CEO Daniel Schmollinger van Porsche Cars Australia zijn de elektrische auto's van het merk prima producten en uiterst capabel, maar is het nog te vroeg in de overstap naar elektrificatie voor kopers om er massaal op in te stappen. "Het is geen onwil tegenover de auto", zegt hij. "Maar een keuze tegen het feit dat we nog niet klaar zijn voor elektrisch rijden. En dat is prima. Iedereen moet de technologie kunnen kiezen waar hij of zij zich het beste bij voelt."