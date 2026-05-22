'Neppe Ferrari Enzo' haalt echte Ferrari Enzo-prijzen

Speciale Ferrari's en exorbitante prijzen, het is allemaal vrij voorspelbaar. Zo mag je ook al vanaf de introductie van een Ferrari uit de Big Five (tegenwoordig Big Six) erop rekenen dat je die investering wel weer terug verdient. Een Ferrari Enzo voor minder dan 10 miljoen euro wordt heden ten dage al lastig. Het alternatief dat er bij in de buurt komt is helaas geen makkelijkere of goedkopere oplossing.

De Ferrari Enzo was de vierde tak van de grote vijf, na de 288 GTO, F40 en F50. Het was de eerste toepassing van de Tipo F140 V12, een motor die nu nog in de 12Cilindri wordt gebruikt. Het leverde in 2002 al voor de Enzo op dat deze hyper-Ferrari 660 pk had. Dat was erg veel voor die tijd, maar zoals gezegd: het zijn van een Ferrari van dit kaliber zorgt dat je kan aan voelen komen wat het doet qua prijzen. Die gaan door het dak. Nu al helemaal.

Broertje

Grappig genoeg was er een broertje van de Enzo die de prestige een beetje ontliep, initieel dan. Maserati gebruikte de Enzo-basis namelijk voor een raceauto voor de FIA GT-serie. Om de 12 raceauto's te homologeren, moesten er 50 straatauto's gebouwd worden. Het resultaat was de Maserati MC12, misschien wel de heftigste Maserati ooit gebouwd. Het voelt bijna als een karakterbreuk voor het merk met de drietand.

Het was een Enzo in de zin dat de Maserati MC12 ook die Tipo 140 V12 kreeg. Wel met ietsje minder pk, namelijk 630 stuks. Ook de MC12 werd enkel gekoppeld aan een geautomatiseerde handbak, die Maserati onder hun eigen noemer Cambiocorsa plaatste. Vanuit Ferrari was dit de afspraak: de Enzo mag gebruikt worden, maar de MC12 moet ietsje minder potent zijn. Toch had je met een sprint naar 100 in 3,8 seconden (let wel, het is 2004) en een top van 330 km/u en dus grotendeels hetzelfde gevoel als een Enzo, weinig te klagen. Voor 95 procent een magistrale Ferrari benaderen zouden veel mensen voor tekenen.

Niet meer te betalen

De prijscurve van de Maserati MC12 is een beetje lastig. Nog geen tien jaar geleden deden exemplaren zo'n anderhalf miljoen op veilingen. In de VS ietsje meer, omdat de MC12 daar nooit officieel verkocht is. Alle exemplaren zijn dus imports en vanwege de notoir strenge regels op dat gebied, mocht je er enkel mee rijden onder de speciale 'museumstatus'. Toch was het vaak ietsje meer waard om überhaupt een MC12 op Amerikaans grondgebied te hebben. Op twee exemplaren na is elke MC12 dezelfde kleur: parelmoer wit met een blauwe two-tone op de bumpers en de achterkant.

Goed, een miljoen of twee mag je dus al een tijdje noteren. Drie miljoen werd recenter ook nog wel gehaald. De Enzo bijbenen qua geld was vorig jaar ineens de realiteit, want in de VS verkocht een MC12 voor zo'n 4,48 miljoen euro. Let wel: een Enzo danst met de grens van 10 miljoen. Dus nog steeds de helft, toch? Nee, want de Maserati MC12 die recent verkocht werd door Mecum toont aan dat ook de MC12 flink wat waard is. Dit exemplaar is van eigenaar gewisseld voor, omgerekend, 8,15 miljoen euro.

Enzo-prijzen

Daarmee kruipt de Maserati MC12 ook steeds dichter naar een bedrag met acht cijfers. De Enzo die stiekem geen Enzo was wordt zo net zo'n klassieker. Ergens ook wel logisch, want er zijn acht keer zo veel Enzo's als MC12's. Dat het verschil wel steeds kleiner wordt, bewijst een Enzo die op dezelfde veilig geveild werd. Daar werd de laatste hamer geslagen bij 8,8 miljoen euro, in dollars net boven de tien miljoen. Maar goed, in dollars heb je het bij de MC12 ook over bijna 9,5 miljoen.

Zoals een oud-collega ooit concludeerde in de special over de Maserati MC12, is het verhaal van de speciale Maser eigenlijk mooier dan die van de Enzo. Inclusief echte race-verhalen, die de Enzo bespaard bleven. Toch is de Enzo qua waardes nét een stukje iconischer. Dat zou binnenkort wel eens kunnen veranderen.