Neppe handbak 12Cilindri ook voor andere auto's, niet dankzij Ferrari

Alsof het een goedmakertje is voor hoe Ferrari de wereld heeft gechoqueerd met de Luce, komt het merk met een handbak. De pijn lijkt echter diep te zitten, want niet iedereen is positief over de 12Cilindri Manuale. Terwijl het idee van een automaat die een handbak kan worden best gaaf is, voelt het kennelijk toch nep. Mocht je het idee toch leuk vinden, dan kunnen we niet garanderen dat Ferrari het trucje gaat herhalen voorbij de 1.499 exemplaren van de 'handgeschakelde' 12Cilindri. Een bedrijf dat ruim voor Ferrari al een soortgelijk idee presenteerde, kan helpen.

En nee, we bedoelen niet Koenigsegg, ook al liet Christian von Koenigsegg weten dat hij toejuicht dat andere bedrijven een gelijkwaardig systeem aan de CC850 gebruiken. Een andere naam die wellicht een belletje doet rinkelen: Rezvani. Die ken je wellicht van apocalyptische ombouwen voor dikke offroaders om tot een soort SUV die de ondergang van de wereld kan overleven te komen. Ze hebben echter ook een retro-afdeling waar 911-restomods gebouwd worden en een engineering-afdeling die zich dus stort op, nou ja, deze transmissie.

Nep-handbak voor andere Ferrari's

Zoals we ook bespraken in de onthulling van de 12Cilindri Manuale is Ferrari, maar zeker niet als enige, volledig omgeschakeld (haha) naar automaten. Met de komst van de F1-transmissie werd al duidelijk dat het merk liever daar naar keek dan de klassieke handbak, maar sinds de DCT werd direct de knoop doorgehakt om daar volop op in te zetten. Vanaf de 458 Italia en F12berlinetta was het DCT of niks. Een trend die nog steeds doorgezet wordt.

Om dus gelijk even duidelijk te hebben: wat Rezvani heeft bedacht is niet een volledige ombouw naar handbak. De Quick Shift, zoals Rezvani het noemt, is een toevoeging aan de DCT van een Ferrari om als een handbak met H-patroon aan te voelen. Het idee is dan ook vergelijkbaar met de ideeën van zowel Koenigsegg als Ferrari, middels shift-by-wire. Oftewel: de input van jou middels de schakelflippers vertelt het brein van de auto dat je naar een andere versnelling wil. Wat Rezvani doet is een handbak monteren die dat signaal van de flippers overneemt. Zet jij de pook in versnelling vier, dan krijgt de auto het signaal dat je de vierde versnelling hebt geselecteerd. Volgens Rezvani is de ombouw naar een Quick Shift met behoud van alles in de auto waardoor je geen gekke misverstanden in de elektronica krijgt en belangrijker nog: volledig ongedaan te maken.

Voor andere auto's

Er is maar één nadeel vergeleken met auto's als de Koenigsegg CC850 en Ferrari 12Cilindri Manuale: de Rezvani Quick Shift geeft geen automaatmodus meer. Daarmee heb je in theorie wel de nadelen van beide soorten transmissies te pakken, want het is dus altijd met handbak-bediening en een 'neppe' transmissie. Je zou dus zeggen dat een handbak-conversie een beter idee is. Dit is wel duurder en lastiger en niet makkelijk ongedaan te maken, terwijl de oplossing van Rezvani het gevoel emuleert. Laten we wel wezen: dat is hét argument voor handbak-verdedigers.

Doordat het idee dus toe te passen is op redelijk makkelijke wijze, kan Rezvani hun Quick Shift-handbak aanbieden voor meerdere auto's. Ook auto's die geen Ferrari zijn. Zo is de ombouw nu al mogelijk voor de Ferrari 458 en 488 (en diens derivaten), alsook de Ferrari F12. Er wordt gewerkt aan eenzelfde constructie voor de Lamborghini Aventador én Huracán en omdat Rezvani opereert vanuit de VS, ook voor alle derivaten van de nieuwe Corvette. Ja, ZR1 en ZR1X incluis.

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