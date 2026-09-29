Neppe handbak nu te krijgen op álle supercars met dubbele koppeling

De handbak is weer helemaal terug. Althans, in het segment van de supersportwagens. Ferrari, McLaren, Koenigsegg, Pagani, Gordon Murray, Hennessey: allemaal komen ze met een handbak, of iets wat er op lijkt. En dankzij een Amerikaans bedrijf zijn nu álle moderne supercars te krijgen met een handbak.

Rezvani Motors – bekend van onder meer de Beast en de Tank - lanceert namelijk de Quickshift. Met dit systeem krijgt een auto met dubbele koppeling een old school schakelpook met een open schakelpatroon. Als dat in een Ferrari of een Lamborghini zit, worden mensen helemaal gek op veilingen.

Neppe handbak

Er is een kleine kanttekening: het is wel een neppe handbak. Er zit niet eens een koppelingspedaal bij, dus het enige wat je doet is een versnelling selecteren met de hand. Het schakelen gebeurt nog gewoon volledig automatisch. Daarmee verschilt Quickshift van de handbediende automaten die Ferrari en Koenigsegg gelanceerd hebben. Die auto’s hebben daadwerkelijk een derde pedaal en daar kun je ook echt mee stilvallen.

Toch zal er vast wel markt zijn voor deze Quickshift-bak. Want zo’n open schakelpatroon ziet er wel gewoon heel cool uit. Bovendien geeft een pook in je knuisten toch een stukje extra beleving ten opzichte van flipperen of helemaal niet schakelen.

Weer terug te draaien

Nog een voordeel: het is een relatief eenvoudige aanpassing. Je kunt een supercar in principe altijd ombouwen naar een handbak, maar dat is een ingrijpende operatie. Met deze Quickshift blijft de bak gewoon nog intact. Alles is dus ook relatief eenvoudig ongedaan te maken. Niet onbelangrijk bij supercars die in waarde stijgen, zoals de 458 Italia die Rezvani als demo heeft gebruikt (zie video).

Quickshift is verkrijgbaar op veel meer auto’s dan alleen de 458: volgens Rezvani kan dit systeem op alle moderne supercars met een dubbele koppeling geïnstalleerd worden. Het is wel een dure grap: je bent omgerekend zo’n € 22.000 kwijt. Dat is heel veel geld, maar een complete ombouw naar een handbak kan bij auto's van dit kaliber nog een stuk duurder uitvallen.

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