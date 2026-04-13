Nepversnellingen in de Hyundai IONIQ 6 N zijn nog leuk ook

Dit is de Hyundai Ioniq 6 N. Een elektrische performance sedan met een flinke bak vermogen én… nepversnellingen.

Ja, echt. En gek genoeg werkt het nog ook. Hyundai gooit hier alles in wat ze geleerd hebben van de Ioniq 5 N, maar dan in een gestroomlijndere koets. Onder de motorkap – nou ja, onder de vloer – liggen twee elektromotoren die samen goed zijn voor tot 650 pk en 770 Nm in overboost. Daarmee sprint hij in 3,2 seconden naar de 100 en loopt hij door tot 257 km/u.



Maar het gaat hier niet alleen om cijfers. Hyundai probeert iets te doen wat veel EV’s missen: beleving. Denk aan neppe schakelmomenten, een fake toerenbegrenzer en zelfs plofjes uit de speakers. Het is allemaal een beetje nep… maar ook gewoon leuk. En eerlijk: je mist het als je het uitzet.



Daarnaast zit de auto vol met instellingen. Van drift optimizer tot torque distribution en verschillende N-modi. Je kunt hem zo braaf of zo wild maken als je zelf wil. En ja, je kunt er gewoon mee driften. Qua techniek zit het ook goed: een 84 kWh batterij, ongeveer 487 km WLTP-range en dankzij 800V-techniek snelladen van 10 tot 80% in 18 minuten.