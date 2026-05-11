Nergens meer elektrische bedrijfsauto's dan in ons land

Nederland is het braafste en groenste jongetje van de klas. Nergens heb je zoveel elektrische bedrijfsauto's als bij ons. Dat heeft de overheid goed gedaan. Maar diezelfde overheid zorgt ervoor dat de groei tergend langzaam gaat...

Zo’n 21 procent van de zakelijke auto’s hier is volledig elektrisch. In Europa gemiddeld is dat 12 procent. En diesel? Dat zit in Nederland nog maar op 23 procent, het laagste aandeel van alle onderzochte landen. Dat laat laadpassenboer DKV Mobility ons weten.

Alleen rijden veel bedrijven nog lang niet volledig elektrisch, daar zit nog verbetering in.

De meeste wagenparken bestaan namelijk uit een mix. Elektrisch, hybride en soms nog gewoon fossiel. Dat heeft vooral met de praktijk te maken. Bedrijven kijken niet alleen naar duurzaamheid, maar ook naar kosten, beschikbaarheid van auto’s en hoe makkelijk laden te regelen is. En voor lange afstanden of intensief gebruik is elektrisch nog niet altijd ideaal.

Daar zitten ook meteen de grootste knelpunten. Bedrijven noemen vooral het regelen van laadmogelijkheden, steeds stijgende belastingen en strengere duurzaamheidseisen als uitdaging. En dan vooral dat we nooit weten waar we aan toe zijn, omdat de overheid er een handje van heeft de regels tijdens het spel aan te passen. En zolang dat het geval is, zijn bedrijven er niet zo happig op om volledig te switchen naar elektrisch.

Ondertussen wordt er wel flink geïnvesteerd in elektrisch vervoer. Ongeveer 80 procent van de Nederlandse bedrijven is bezig met het uitbreiden van laadinfrastructuur. Dan is dat in elk geval maar geregeld, dat kan nooit kwaad.

Voor als we eens een keer wél weten waar we met onze regering aan toe zijn. Tipje, wees consistent. Ongeacht welke beslissing je ook neemt.

Simpel zat toch?