Net wat Stellantis nodig heeft: nog een merknaam!

Je zou misschien denken dat een concern met van die merken als Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Peugeot en Jeep voorlopig wel genoeg badges op de plank heeft liggen toch? Fout. Bij Stellantis keken ze blijkbaar naar hun portfolio en dachten ze dat het een geweldig idee zou zijn om er gewoon nog één toe te voegen. En dus wordt een naam uit de Italiaanse autogeschiedenis afgestoft: Autobianchi. Wat? Ja die.

Uit de mottenballen

Voor wie geen idee heeft wat Autobianchi is. Autobianchi werd in 1955 opgericht als samenwerking tussen Bianchi, Pirelli en Fiat. Het merk bouwde compacte Italiaanse auto’s, met als bekendste model de legendarische Autobianchi A112. Die A112 groeide uit tot cultklassieker en rolde meer dan 1,2 miljoen keer van de band. Daarna bloedde het merk langzaam dood, tot het in 1995 definitief verdween.

Tenminste, dat dachten we dus. Spyshots laten nu een gecamoufleerde Fiat Pandina Tributo Autobianchi zien. Jazeker, Autobianchi keert terug, maar niet als zelfstandig merk. Gewoon als speciale badge op een Panda-derivaat.

Waarom ineens?

De reden is waarschijnlijk wel een stuk minder romantisch dan je hoopt. Volgens Italiaanse regels kan een fabrikant rechten op een historische merknaam verliezen als die naam jarenlang niet actief op een productieauto verschijnt. En precies daar wringt het dus een beetje. Door simpelweg een speciale editie van de Fiat Pandina uit te brengen met Autobianchi-badges, reset Stellantis dus eigenlijk de juridische klok. Slim? Hartstikke. Spannend? Nou, nee.

Mechanisch hoef je in elk geval weinig vuur te verwachten. De Tributo Autobianchi blijft vermoedelijk gewoon gebaseerd op de huidige Pandina Cross. Dat betekent dus dezelfde 1,0-liter driecilinder mild-hybrid met een bescheiden 69 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Veel nostalgie, weinig revolutie.

Pure merkbescherming

Waarschijnlijk krijgt de auto her en der wat retro-details mee. Je weet wel, speciale velgen, andere bumpers en mogelijk een klassieke beige-bruintint als knipoog naar oude Autobianchi’s. Binnenin verwachten we wat heritage-accenten en nieuwe materialen. Maar dit draait natuurlijk niet om performance, design of innovatie. Dit is vooral merkbescherming in z’n puurste vorm.

En ergens is dat ook wel weer grappig. Terwijl de industrie miljarden in elektrificatie en software pompt, is Stellantis óók druk met iets heel anders: voorkomen dat iemand anders een vergeten Italiaanse merknaam inpikt. Het is maar waar je prioriteiten liggen toch?

Via: Carscoops

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