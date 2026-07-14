Niemand, maar dan ook niemand in Europa koopt van dit Chinese EV-merk

De ambities waren torenhoog en niet zonder reden. In het thuisland ging het goed en het EV-merk had een leuke troef in handen: van een lege naar een volle batterij binnen een paar minuten. Anno 2026 is de realiteit echter pijnlijk: de Europese droom van het automerk Nio lijkt definitief aan duigen te vallen.

De Europese verkoopcijfers over het eerste halfjaar van 2026 laten een dramatisch beeld zien. Volgens recente marktanalyses wist Nio in februari van dit jaar over maar liefst acht verschillende Europese markten tezamen een schamele 45 auto's te registreren. Zelfs in Duitsland, de grootste automarkt van Europa en het land waar de 'premium EV' de norm is, wist Nio in de eerste zes maanden van 2026 slechts 15 auto's op kenteken te zetten.

Er zijn verschillende redenen voor het tegenvallende resultaat van Nio. De extreem hoge kosten voor het opzetten van de accuwissel-infrastructuur wegen niet op tegen het handjevol klanten. Daarnaast spelen de verhoogde Europese importtarieven op Chinese auto’s het merk parten en is de concurrentie moordend. Consumenten haken bovendien af omdat Nio vasthoudt aan oudere modellen en de Europese markt pas tegen eind 2027 kan rekenen op modelupdates.

De Nederlandse cijfers van Nio

Waar in de eerste vijf maanden van vorig jaar nog 46 Nio's werden geregistreerd, staat de teller voor de reguliere Nio-modellen dit jaar zo goed als stil. Van het kernmerk Nio werd er in de hele maand mei geen enkele auto geregistreerd. De redding voor de statistieken moest komen van het kersverse, goedkopere submerk Firefly . Deze compacte EV schreef in mei 4 registraties bij, wat het totale Nederlandse halfjaarcijfer (tot en met mei) op 39 stuks brengt.

Is het einde in zicht?

Nio lijkt zich lelijk te hebben verslikt in de Europese consument. Het concept van accuwisselen is technisch prachtig en klinkt handig, maar in een wereld waarin EV-rijders gewend raken aan snelladen, is Battery-as-a-Service een te duur alternatief voor de paar minuutjes die je ermee wint.

De introductie van het goedkopere submerk Firefly laat zien dat er een klein beetje animo is voor compactere, betaalbare Chinese EV's, maar 33 stuks in vijf maanden tijd is natuurlijk nog steeds een druppel op een gloeiende plaat. Als Nio de Europese markt serieus wil blijven nemen, zullen ze snel met up-to-date modellen moeten komen. Gebeurt dat niet, dan is het een kwestie van tijd voordat het merk stilletjes de Europese achterdeur dichttrekt om zich volledig te focussen op de thuismarkt.

Bronnen: Notebookcheck.net, BOVAG

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