Niemand vroeg erom, Lamborghini doet het toch

De Lamborghini Huracán Sterrato was zo'n auto waarvan je vooraf denkt dat niemand erop zit te wachten. Een supercar hoger op zijn poten zetten, terreinbanden eronder en vervolgens mensen ermee het zand insturen. Totdat Lamborghini hem daadwerkelijk bouwde en het ineens een ontzettend leuk idee bleek.

En dus lonkt een opvolger.

Lamborghini heeft nog helemaal niets officieel aangekondigd, maar inmiddels laten meerdere hoge heren bij het merk doorschemeren dat een Temerario Sterrato absoluut tot de mogelijkheden behoort.

Productbaas Paolo Racchetti zegt dat er 'zeker' weer een auto als de Sterrato zou kunnen komen. Hij benadrukt er meteen bij dat hij daarmee niet bevestigt dat Lamborghini hem daadwerkelijk gaat bouwen. Eerder liet ook verkoop- en marketingbaas Federico Foschini al weten dat een nieuwe Sterrato iets is wat Lamborghini kan overwegen.

Het helpt dat de nieuwe Temerario vanaf het begin is ontworpen om allerlei verschillende versies mogelijk te maken. De Huracán schopte het tijdens zijn lange leven uiteindelijk tot een hele verzameling varianten, van de Tecnica en STO tot dus die vreselijk overbodige, maar daarom briljante en felbegeerde Sterrato. Met de Temerario wil Lamborghini opnieuw die kant op.

De originele Huracán Sterrato kreeg 44 millimeter extra bodemvrijheid, een bredere spoorbreedte, extra bodembescherming en speciale Bridgestone-terreinbanden. Achterin lag nog gewoon de heerlijke 5,2-liter V10 met 610 pk. Er werden slechts 1.499 exemplaren van gebouwd.

Bij een Temerario Sterrato zou de basis natuurlijk heel anders zijn. De gewone Temerario heeft een 4,0-liter V8 biturbo met drie elektromotoren en in totaal 920 pk. Wat Lamborghini daarvan precies zou veranderen voor een zandhapper weet voorlopig niemand.

Nogmaals, officieel is er nog niks bevestigd, maar we weten eigenlijk wel zeker dat 'ie gewoon komt. Dus is er nog maar 1 vraag..

Deze, of een 911 Dakar? Laat maar weten!

Fotocredit: Een artificiële impressie van de Sterrato. Uit de duim gezogen dus.

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