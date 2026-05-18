Legale stepjes zijn aan de straatstenen niet te slijten

Echt helemaal niemand lijkt een legale elektrische step te willen. Althans, zo voelt het een beetje als je naar de cijfers kijkt.

Het was een geliefd onderwerp om over te discussiëren, de elektrische step. Levensgevaarlijk en ook nog eens link en slecht voor je gezondheid, riepen de tegenstanders. En dat lijkt effect te hebben gehad, bijna niemand wil zo'n ding. Zelfs geen goedgekeurde en dus legale. Want sinds juli vorig jaar mogen een paar van die zogeheten e-steps officieel de weg op, als ze maar een kenteken hebben. Volgens de cijfers die door het bureau RDC zijn gedeeld, stonden er in september 2025 nog 110 geregistreerd. Op deze datum zijn dat er 456.

Dat is wel groei, maar je oren gaan er niet van klapperen, als je begrijpt wat we bedoelen.

Het gaat hier bovendien alleen om de modellen die echt zijn goedgekeurd. In totaal zijn dat er vijf. Vier vallen onder de categorie bijzondere bromfiets en één model heeft een aparte typegoedkeuring.

De meeste daarvan zijn Kickbike-modellen. Voor de step-leken zoals ondergetekende, dat zijn van die steps met een groot voorwiel waar van die lekker individualistische gekkerds met strakke lange broekjes op racen. Van de vijf is er maar eentje zo'n stepje als op de hoofdafbeelding.

Maar wie zijn dan die paar mensen die er toch eentje kopen? Het zijn vooral particulieren, maar niet per se jongeren. De grootste groep zit tussen de 36 en 45 jaar, gevolgd door 56 tot 65. Dus niet de categorie die je misschien zou verwachten.

Ondertussen komen er wel nieuwe steps bij. In april werden er bijvoorbeeld 129 nieuwe exemplaren van één model geregistreerd. Dat is op zichzelf best veel, maar het totaal blijft klein. En dat is misschien wel het opvallendste aan dit geheel. In andere landen word je tot vervelends toe afgesneden en uitgescholden door de bestuurders van zo'n stepje, maar hier komen ze maar niet van de grond.

Terwijl je ze net zo makkelijk kunt opvoeren als een fatbike. Kom op kinderen, neem een stepje! Is veel stoerder dan zo'n kleuterbrommer.