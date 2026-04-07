Niet alleen elektriciteit, ook waterstof krijgt boost van hoge brandstofprijzen

Nu we bijna 2,60 euro moeten aftikken voor een litertje benzine, of meer 2,80 euro moeten betalen voor een liter diesel en de overheid nog steeds weigert in te grijpen, blijkt Nederland ineens toch wel oren te hebben naar een brandstof waarvan we eerder nog dachten dat het nog wel even zou duren voordat er echt tractie zou ontstaan.

Meer waterstofstations

We hebben het over waterstof. Juist, dat goedje waar nog geen 700 exemplaren in Nederland op rijden en dat inmiddels op vijf handjesvol plekken in Nederland getankt kan worden. Waar die beperkingen reëel zijn voor automobilisten, zijn ze steeds minder lastig te omzeilen voor wat grotere vervoersmiddelen. Het aantal waterstoftrucks groeit hard en ook de infrastructuur in Nederland groeit in rap tempo, meldt de RAI Vereniging.

Sterker nog: de sector Zware Bedrijfswagens heeft als doelstelling om binnen een paar jaar 1.500 waterstoftrucks op de weg te hebben, die dan bij tien handjesvol waterstofstations kunnen tanken. Dat is niet heel vreemd, gezien de hoge dieselprijzen op dit moment. Ook biedt het een alternatief voor elektrisch rijden en laden, wat voor veel transportbedrijven nog een uitdaging is, aangezien de laadinfrastructuur niet overal goed aangelegd kan worden. Dat heeft dan weer te maken met het piepende en krakende elektriciteitsnet en de toenemende netcongestie.

Buiten context klinkt het doel van de sector ambitieus, maar dat valt nog wel mee als je weet dat het dan gaat om nog ruwweg één procent van het totale vrachtwagenpark van Nederland. Dat tikte op 1 januari van dit jaar bijna 150.000 stuks aan.

Na trucks komen BMW's

Toch is het interessant om te zien dat de transportsector meer begint te zien in het rijden op waterstof. Het is een belangrijke, misschien wel de enige aanjager die een gedegen waterstofinfrastructuur teweeg kan brengen. Daaropvolgend kan de waterstofauto, waar bijvoorbeeld BMW nog steeds in gelooft, ook daadwerkelijk een alternatief voor de benzine- of elektrische auto kan worden.