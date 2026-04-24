Niet Apple, maar het Chinese Chery komt naar Nederland met de iCar

Nu Apple het hele project voor een eigen zelfrijdende EV heeft laten vallen, springt het Chinese Chery in het gat. Tenminste, op het gebied van de naam dan, want voor de rest valt er weinig te ontdekken wat aan Apple doet denken bij het nieuwe merk iCar.

"Born to play"

Vanaf het vierde kwartaal zal Chery, ondermeer bekend van nu best populair zijnde merken Jaecoo en Omoda, met iCar, een nieuw losstaand merk ons land betreden. Waarom losstaand? Omdat we hier te maken hebben met ‘stoere, trendy, technologisch vooraanstaande en betaalbare elektrische auto’s gericht op een nieuwe generatie automobilisten’, zo zegt Chery zelf, die het merk voor de vorm de slogan ‘Born to Play’ meegeeft.

iCar is overigens geen geheel nieuw merk dat speciaal voor Europa bedacht is. Het werd drie jaar geleden al in China geïntroduceerd met dezelfde jongere doelgroep in gedachte. Deze zouden vooral over de streep getrokken moeten worden met AI-gestuurde functies en moderne rijhulpsystemen. En natuurlijk een interessante styling die overduidelijk geïnspireerd is op die van de Land Rover Defender.

Alleen de iCar V27

iCar/Chery maakt bekent dat het enkel met de iCar V27 in het vierde kwartaal naar Nederland zal komen. Daarnaast wordt er nog gesproken over de kleinere modellen die vooralsnog enkel in China te krijgen zijn, de iCar 03, en iCar V23.

Die V27 zie je in de afbeeldingen in dit artikel. Het is een EV met 1,5 liter driepitter als range extender. Met andere woorden, het is in dit geval een REEV (Range-Extender Electric Vehicle) van bijna vijf meter lang en een actieradius van 1.000 Chinese kilometers (CLTC). Iets wat zich in Europa waarschijnlijk vertaalt naar iets meer dan 800 kilometer actieradius.

Veel meer informatie deelt de Chinese autogigant op dit moment niet. Prijzen en specifieke details voor de Europese versie an de iCar V27 worden later dit jaar bekend gemaakt.