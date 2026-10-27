De derde plek van Verstappen kwam niet door de slechte strategie, maar door rommel

Max Verstappen was afgelopen weekend alles behalve blij met zijn derde plek. Niet heel vreemd, want als het aan hem had gelegen had hij lachend zijn tweede plek vastgehouden en misschien zelfs gewonnen. Z'n team luisterde alleen niet en is dus onderdeel van het probleem.

Tijdens de Grand Prix die afgelopen weekend in Texas verreden werd, bedacht Red Bull dat het verstandig was om Max Verstappen twee keer te laten stoppen voor vers rubber. Twee keer op de softs, om vervolgens de race uit te rijden op de mediums. Op zich prima, ware het niet dat concurrent Mercedes had bedacht dat het ook met slechts één stop afkon, wat dan ook de betere strategie bleek. Een die Verstappen, vanachter zijn stuur, ook al had ingezien en zelfs afgesproken had met het team, aldus Verstappen.

Het lag aan iemand anders

Dat wetende, is het dus niet heel raar dat Max na de race nogal gepikeerd was over zijn kleine trofee. Hij had groter kunnen zijn, als Red Bull zich aan de afspraak had gehouden, was zijn mening. Maar teambaas Laurent Mekies had geen actieve herinneringen aan deze afspraak, liet hij later weten. De strategie werd dus uitgevoerd zoals gepland was. De Fransman wist zelfs te beweren dat het verliezen van de tweede plek aan Charles Leclerc helemaal niet lag aan de extra pitstop, maar aan een spookonderdeel.

Volgens Mekies vonden de technici na afloop van de race namelijk een onherkenbaar stuk koolstofvezel onder de RB22 van Max Verstappen. Deze zou waarschijnlijk ergens in ronde acht van de race al opgepikt zijn. Ook waren er andere onverklaarbare problemen waardoor de bandendegradatie aanzienlijk toenam en de rondetijden van Verstappen niet meer waren wat ze hadden kunnen zijn.

"De auto van Max raakte rond de achtste ronde wat puin en liep daarbij wat schade op", verklaarde Mekies "Ook hadden we een paar problemen die de balans negatief beïnvloedden, waardoor het tempo terugviel, de bandenslijtage toenam en Max de tweede plaats niet kon behouden."

Pechspook vond ook Hadjar

Het pechspook trof ook teamgenoot Isack Hadjar. Hij kampte al direct vanaf de start met problemen waardoor hij niet het tempo kon rijden wat hij zou moeten kunnen halen. Maar ook daar laat Mekies voor de rest weinig van los. Het lag dus allemaal niet aan de strategie, maar aan andere dingen. Voor nu moeten we deze kennis voor lief nemen en vooral positief naar de toekomst kijken.

"Ondanks dat alles zijn we nu opgeklommen naar de derde plaats in het constructeurskampioenschap, en staat Max nu slechts zes punten achter de nummer twee in het coureurskampioenschap."

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