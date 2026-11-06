Niet te geloven: 19-jarige steelt Porsche terwijl hij enkelband om heeft

Sommige criminelen maken het de politie wel érg makkelijk. Door bijvoorbeeld een Porsche te stelen met een enkelband om.

Dit opmerkelijke verhaal speelde zich af in Miami a.k.a. Vice City. Iemand kon niet wachten tot GTA VI uitkwam en besloot in het echt een Porsche Panamera te jatten, met een groep andere mannen.

De bende – bestaande uit minstens vier mannen – kwam in een Mercedes bij de villa aanrijden. Eerst braken ze in bij een Cadillac Escalade die buiten het hek geparkeerd stond. Vervolgens sprong één van hen over het hek en ging hij er vandoor met de Panamera.

GPS-tracker en enkelband

De politie had de enkelband niet eens nodig om de auto op te sporen, want er zat een GPS-tracker in. Geen overbodige luxe bij een peperdure Porsche. Agenten troffen de auto onbeheerd aan op de parkeerplaats van een hotel. Dat vereiste dus weinig detectivewerk.

Vervolgens kwam de politie erachter dat iemand met een enkelband op het tijdstip van de diefstal bij de villa aanwezig was. Dat was dus ook een leuk cadeautje. De 19-jarige was op dat moment al in afwachting van een rechtszaak vanwege een eerdere aanhouding (vandaar de enkelband). Toen vluchtte hij voor de politie en crashte hij met een gehuurde Kia tegen een pakketbus.

Niet snugger

De autodief lijkt dus niet al te snugger. Vluchten voor de politie is al ontzettend dom, want dit loopt bijna nooit goed af. De Amerikaanse politie deinst niet terug om levensgevaarlijke PITT-manoeuvres uit te halen of gewoon het vuur te openen. En vervolgens gaat hij met een enkelband een auto jatten…

Van de Porsche hebben we helaas geen beeld, maar volgens de Amerikaanse media gaat het om een auto van 210.000 dollar. Dat moet haast wel een Panamera Turbo zijn óf een Panamera GTS met heel veel opties. Hoe dan ook: een dure Panamera. Gelukkig is de auto weer in één stuk naar de eigenaar teruggekeerd.

Via: Autoblog.com

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