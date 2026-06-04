EA heeft een slimme manier gevonden om geen nieuwe F1-game te maken

Vanaf vandaag kun je zelf met de nieuwe Formule 1-auto’s van 2026 rijden, zij het via de spelcomputer. EA Sports lanceert de 2026 Season Pack. Je hoeft dus niet een geheel nieuw spel te kopen, maar betaalt wel voor een nieuw spel. De update is simpelweg een betaalde uitbreiding van het oude spel (F1 25).

De grootste toevoeging aan het spel is natuurlijk de volledig nieuwe generatie F1-auto’s. Daar horen niet alleen de nieuwe kleurstellingen en teams (Cadillac en Audi) bij, maar ook de manier waarop deze auto’s aanvoelen en hun zwaar bekritiseerde elektro-afhankelijkheid. Je kunt bijvoorbeeld dus ook echt super-clippen in het spel wanneer je batterij op is. Net als in het echt wordt het managen van de accu belangrijker, wat niet echt klinkt als iets positiefs. Je kunt het overigens ook aan de computer overlaten.

Een andere toevoeging is een nieuw circuit dat sinds dit jaar op de kalender staat: de Madring in de Spaanse hoofdstad Madrid. De stratenbaan van 22 bochten en 5,4 kilometer lijkt een soort Miami 2.0 maar dan met een grote kombocht. Hieronder proberen Zlatan Ibrahimovic en Lewis Hamilton het spel en de nieuwe baan alvast uit.

Wat kost de F1 2026 Season Pack?

EA Sports ziet de uitbreiding niet helemaal als een geheel nieuw spel. Tenminste, qua prijsstelling dan. Als je F1 25 al hebt, betaal je 29,99 euro voor de DLC. Moet je F1 25 nog kopen? Dan betaal je 59,99 euro voor het spel inclusief de 2026-content.