Binnenkijken: villa Youtuber Gio (27) van 1,3 miljoen euro heeft een dikke garage

Shoppen voor een nieuw huis is altijd leuk, zeker als je niet hoeft te overbieden en vechten voor de woning. Dat probleem speelt minder als je boven de miljoen euro gaat shoppen. Dat brengt ons bij het nieuwe optrekje van YouTuber Gio.

De videomaker kun je misschien kennen als die gast die in 2021 op zeer jonge leeftijd een Ferrari 458 Speciale kocht . Een ongelooflijk slimme aankoop, want anno 2026 is de waarde van een Speciale behoorlijk gestegen. Dus lekker houden die Ferrari, want dat blijft een uitstekende belegging. En het staat nog mooi ook in de garage.

Want een garage is uiteraard aanwezig bij het nieuwe optrekje van de YouTuber. Het nieuwe huis van Gio staat in Ridderkerk en had een vraagprijs van ruim 1,3 miljoen euro. De uitstraling is behoorlijk gedateerd en op sociale media heeft Gio al aangegeven dat er een grondige renovatie gaat plaatsvinden. Wat in elk geval goed geregeld is, is de garage.

Twee auto’s binnen

Deze zit onder het huis. Een inpandige garage is altijd vet en dat is hier geen uitzondering. Volgens de makelaar is er ruimte voor twee auto’s. De garage heeft een elektrische deur, verwarming en toegang tot stromend water.

Dat laatste is leuk als je hobby het is om je auto binnenshuis te boenen op een regenachtige dag. Het is geen volautomatische wasstraat aan huis, maar met water in de garage kom je al een heel eind. De villa ligt direct aan het water en beschikt over een eigen aanlegsteiger. Vanuit de woning kijk je uit over onder meer de Waal en het omliggende landschap.

De 27-jarige Gio Latooy en zijn vriendin wonen nu nog in Sint Willebrord, maar ruilen het Brabantse straks in voor Zuid-Holland. Volgens Quote is hun oude optrekje binnen een week verkocht, het huis stond te koop voor 2,65 miljoen euro.

Qua aanschafprijs is het dus ‘downsizen’, maar als de YouTuber inderdaad het huis compleet gaat renoveren kun je de centen goed gebruiken.

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