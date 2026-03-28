De race-M3 Touring van Hans in de Autoblog Garage

Omdat BMW een beetje onderbelicht is op Autoblog, wordt het eens tijd om een nieuwe parel voor te stellen. Voor de meesten ben ik nieuw en maak geen deel uit van de Autoblog redactie, maar in het dagelijks leven verantwoordelijk voor The Collectables en dus zeer regelmatig in contact met Wouter, Martijn en Machiel. Vandaar dat het me leuk lijkt om een stukje van mijn autopassie te delen op het platform. En Hans heeft het autohart op de goede plaats zitten, want hij rijdt ook met een rubystone Porsche 964 RS.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, de auto die het betreft is een M3 Touring, waar het nodige aan is gesleuteld om het tot een uitstekende performer te maken, m.n. op het circuit. Nou zullen de meesten mij meteen voor vol aanzien, maar het betreft een M3 Touring die BMW (helaas) nooit heeft uitgebracht, een E36. De 3-serie is oorspronkelijk in 1997 zijn leven begonnen als 323i en in de loop der jaren in Duitsland geëvolueerd tot Trackday auto met M3 techniek.

Als fanatiek hobby coureur rijd ik naast een aantal trackdays per jaar ook mee in het endurance team van Bas Roos Autosport. We rijden 4 tot 5 wedstrijden per jaar in zowel de sportklasse als ook de koppelklasse. Normaal rijd ik de trackdays met een (originele, maar wel voor trackdays aangepaste) 4-deurs e36 M3 en de wedstrijden met een e36 325i uit 1991. Een auto die ik 12 jaar heb gehad en die me echt nooit in de steek heeft gelaten ondanks dat deze de laatste 50.000km (van de 250.000) van zijn leven alleen maar 7.000tpm heeft gedraaid. Een zwetende koppakking, 2 aandrijfassen, een koppeling en verder de normale slijtage delen zoals olie, filters, remmen en banden waren de grootste kosten.

Aangezien de meeste teamleden aan het “upgraden” waren voelde ik me min of meer gedwongen om ook wat stappen te ondernemen. Even overwogen om de 325i om te bouwen naar M3 techniek of de 4-deurs M3 aan te passen voor wedstrijden (daar is die eigenlijk te mooi voor), maar tegelijkertijd kwam de M3 van Dieter te koop. Dieter kwam ik jarenlang tegen op diverse trackdays in Duitsland met een een hele vlotte 3-serie touring en hij gaf op een gegeven moment aan te stoppen met zijn hobby. Na een aantal weken zag ik de Touring online komen op Mobile.de en op een gegeven moment heb ik maar toegehapt. Met onze X3 naar omgeving Hamburg gereden en daar de e36 opgepikt met trailer (die zat bij de prijs inbegrepen) en al. Nog wat reserve onderdelen en 2 extra bandensets in de kofferbak (handig zo’n touring) en weer huiswaarts.

Eerst maar wat info over de auto zelf. Zoals gezegd in 1997 ooit begonnen als 323i Touring met handbak, waarna de eigenaar die voor Dieter de auto in bezit had, besloot de auto te voorzien van M3 techniek. Daarvoor werd blijkbaar een M3 GT geofferd (of die was al gesneuveld natuurlijk), want het motornummer komt overeen (en is bevestigd door BMW) met een blok uit 1 van de 356 gebouwde GT’s(!). Verder werd de 5-bak (die is wat minder gevoelig dan de 6-bak), de voorste fusees, het achterste subframe met Differentieel, achterste draagarmen en uitlaatspruitstuk van een M3 meegenomen voor de ombouw. De laatste eigenaar maakte er een trackday special van door de auto te voorzien van een KW V3 set, een volledige Pleije rolkooi, 2 Recaro’s met 4-punts (!) gordels, een Ali express shortshifter, Eisenmann uitlaat en dikke H&R stabi’s. Ook werden er Lexaan ramen in de 4 deuren gezet en het interieur uitgeruimd om iets aan gewichtsbesparing te kunnen doen. Aan de remmen werd serieus geld uitgegeven, want dat is een Sportremset van een e82 135i met 6 klauwen en M3 CSL schijven (plug en play). De breedset van 7,5x17 en 8,5x17 is er nu één geworden van 4x 8,5x17 en 4x7,5x17 (voor de regenbanden). Daardoor staat de Touring netjes vierkant op het asfalt en heeft wat meer spoorbreedte aan de voorzijde. Dat ik nu aan de voorzijde met styling 24 (Motorsport) rijdt en aan de achterzijde met styling 23 (M-contour) mag de pret niet drukken.

De Touring is duidelijk geen trailer queen, maar wel vrij van roest en op wat steenslag en kleurverschil na in nette staat zonder deuken en heeft voor zover we kunnen nagaan nooit onder een trein gelegen. Natuurlijk niet proefgereden, want op die trackdays ging dat ding als een raket, dus het zal allemaal wel goed zijn, dacht ik…..

Op de brug bij Bas de auto wat beter geïnspecteerd en dan valt het altijd weer tegen. De uitlaat was gammel (en toch een verse TüV….), wat speling op de aandrijflijn, de gordels (4-punts) die de naam eigenlijk niet mogen hebben en nog een hele waslijst aan puntjes, zoals een niet werkende Vanos, een gaatje in het uitlaatspruitstuk en best veel achterstallig onderhoud. Meevaller was de 3.2 carterpan, waardoor je een dubbele pick up hebt voor de oliepomp en geen last hebt van het drooglopen van de oliepomp bij heftig rem- en bochtenwerk.

Een nieuwe Supersprint tussendemper, het solderen van een draadje op de Vanos, 7 liter verse olie en een nieuw oliefilter gaven wat geruststelling voor de eerste circuitkilometers. Het oliefilter was waarschijnlijk stokoud, want viel van ellende uit elkaar. Daarnaast waren de remmen bijna op, maar voor 2 uurtjes Zandvoort durfde ik dat wel aan. Aangekomen op Zandvoort tijdens een avondje met gummen.org, de auto van de trailer gereden en de boel voorzichtig op temperatuur gebracht. Dat ging sneller dan verwacht, want na 3 rondjes stond de olietemperatuur al op 150 graden. Verder gaat de meter niet, dus het zal waarschijnlijk nog wel veel meer geweest zijn. Gelukkig kan verse Castrol 10W60 (M-spec) wel wat hebben.

Eén rondje afkoelen en weer opnieuw een paar rondjes, maar echt lekker rijden komt er dan ook niet van. Daarbij was het KW V3 onderstel veel te slap voor een beetje serieus circuit gebruik en voelden de stoelen en gordels zoals eerder aangegeven niet echt prettig. Ook was de overbrenging van het differentieel ook veel te lang voor circuitwerk. Verder was de Aliexpress shortshifter een drama waardoor je te vaak in de verkeerde versnelling zit. Kortom, mooi dat we even hebben kunnen testen, maar nog heel veel werk aan de winkel.

Na thuiskomst eerst de auto maar eens aangemeld bij de RDW. Normaalgesproken kreeg ik bij mijn geïmporteerde auto’s na het insturen van alle info het kenteken gewoon thuisgestuurd, maar dit speciale broedsel uit Duitsland wilden ze toch wel even zien op de RDW locatie in den Bosch. Overigens had de auto een keurige “Deutsche Brief” met een aanhangsel van 1 A4’tje waarop alle aanpassingen stonden vermeld inclusief de motor. Aangezien de meegenomen aanhanger ook op Nederlands kenteken moest kon ik het mooi combineren bij de RDW. De keurmeester van de aanhanger was wat minder gezellig en ik kon buiten wachten tot hij zijn werk had gedaan. Dat beloofde weinig goeds voor de M3 die toch wel wat toelichting nodig had. Gelukkig kreeg de Touring een andere keurmeester die zelf ook regelmatig op het circuit vertoefde met BMW’s e36. Leuk gesprek en samen de auto bekeken, waarna de formaliteiten in orde werden gemaakt. Een week later had ik het kenteken in huis.

Vervolgens gestart met het maken van een lijstje van wat er allemaal moest gebeuren om er een serieuze wedstrijdauto van te maken:

Pleije rolkooi verwijderen en vervangen door een gelaste kooi met certificaat van Rematech

Stroomonderbreking aanbrengen zowel binnen als buiten

Alle overbodige zaken uit de auto verwijderen/ wegslijpen

Bestikkering (M-striping) verwijderen

Folie van de (getinte) ramen halen

KW set vervangen door Intrax 1K2 met ARC

Motorkap voorzien van “hoodpins”

Kofferklep voorzien van andere sluiting

Stoelen vervangen door één FIA goedgekeurd exemplaar

- Nieuwe FIA gekeurde 6-punts gordels

Afneembaar stuur monteren

Drijfstanglagers vervangen uit voorzorg

Oliepomp asje vervangen door een exemplaar van VAC motorsport

Differentieel voorzien van een kortere eindreductie en nieuwe sperplaten

Nieuwe M3 CSL remschijven

Nieuwe Pagid RSL29 remblokken voor- en achter

Shortshifter vervangen door een normale pook.

Olie thermostaat verwijderen en aanstroming van de oliekoeler optimaliseren

Koelwaterthermostaat vervangen door een Motorsport thermostaat

Regenlicht monteren

4 Interstate DNRT banden (225-45-17) op de 8,5x17 velgen

Brandblusser monteren

Stickers aanbrengen van The Collectables

Al met al best wel een aardige investering die betaald moest worden uit de opbrengst van de 325i en de aanhanger.

Het kaalmaken van de auto was relatief snel gebeurd, waarna de e36 richting kooienbouwer werd gebracht. Ondertussen had Bas bij Intrax het onderstel besteld. Dat wordt daar echt op maat gemaakt en ze houden ook rekening met het hogere gewicht van de Touring (daarover later meer). De stalen kooi was er netjes ingebakken en moest nu wel worden afgewerkt met een kleurtje. Het zilvergrijs van de e36 komt bijna overeen met de spuitbusjes van de Action, dus na wat uurtjes schuren, ontvetten en spuiten (grondlak, zilvergrijs en blanke lak), zag het er allemaal voor een paar tientjes weer toonbaar uit.

Vervolgens het dashboard en stuur weer gemonteerd, stoel ingebouwd (wat een enorme K-klus is dat) en diverse stroomdraden verwijderd en of verlegd. Bas heeft daarna nog de hoodpins en stroomonderbreker gemonteerd waarna ook het Intrax onderstel eronder kon. Voor het monteren van de Intrax dempers zijn eerst de veertorens aan de voorzijde versterkt met een dikke stalen insert. Dat het “plug en play” remsysteem toch iets minder plug en play was dan gedacht konden we van tevoren ook niet bedenken. De remblokken waren er met geen mogelijkheid tussen te krijgen. Net te dik en dus moesten die eerst een millimeter of 2 worden gevlakt voordat het paste. Ondertussen samen met Bas het carter er onderuit gehaald om de drijfstanglagers en asje van de oliepomp te vervangen. Helaas bleek VAC het verkeerde asje te hebben geleverd (8-15 weken levertijd vanuit de USA), dus alleen de drijfstanglagers vervangen. De oude zagen er nog fatsoenlijk uit, maar ik ben toch blij dat er verse inzitten, want tijdens wedstrijden wordt een auto niet gespaard en een nieuwe krukas is onbetaalbaar.

Inmiddels waren we ruim een half jaar verder en kon de Touring ingezet worden tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen. Daarover volgende keer meer!

Voor volgende keer: gewicht vd auto, verschil met een 4-deurs, vermogensmeting, eerste wedstrijd, inbouw benzine catchtank, het gemak van cruise control tijdens een wedstrijd, VAC asje, aanrijding, rondetijden, , diff opbouw, aandrijfassen, wat verder ingaan op de eisen voor wedstijden, kleding, keuring, DNRT organisatie, licentie etc.