Nieuw in de Autoblog Garage: Mercedes-Benz GLC 250: premium instapper

We gaan weer even door op de volgende vraag “Is goedkoop duurkoop?”. We hebben namelijk een nieuwe bolide in de Autoblog Garage: de Mercedes-Benz GLC 250. Eén van de vorige bewoners van de Garage was de Audi Q6 e-tron en ook dat was destijds de instapper voor deze elektrische SUV. Ook voor de Mercedes-Benz GLC 250 geldt dat dit nu de “goedkoopste” of minst dure versie is die nu in de prijslijst staat.

Prestaties Mercedes-Benz GLC 250

Het is (voorlopig) de enige achterwielaangedreven versie van de elektrische Mercedes-Benz GLC. Voor in Nederland is dat niet echt een probleem en anders moet je uitwijken naar de GLC 300 of GLC 400 4Matic.

De GLC 250 heeft één elektromotor op de achteras en die levert 354pk en 505 Nm aan koppel. Daarmee sprint de GLC 250 in 5,9 seconde naar de 100 (prima) en haalt een topsnelheid van 210 km/u (ook prima!).

De eerste indruk is fenomenaal

Ach wat kunnen we zeuren over software die bij de Chinezen en dat het bij Tesla zo veel beter is. We geven nog niet het finale oordeel over de Mercedes-Benz GLC, maar op de eerst rit wist de elektrische Benz al indruk te maken. Die voerde ons namelijk door de Rottemeren tunnel (je weet wel waar je moet aansluiten). De 1,7 miljard euro kostende tunnel duikt onder de rivier Rotte door en is 2,2 kilometer lang.

In zo’n lange tunnel valt normaal gesproken de radio (FM of DAB) vrij snel weg. Niet in de Mercedes-Benz GLC, want die schakelde (vrijwel) naadloos over van de radio naar de internetradio van BNR. Dat vind ik een premium ervaring, features die zonder gezeur werken. Als de eerste klap een daalder waard is, dan hoeft de GLC nog maar zo’n 74 mille terug te verdienen.

Een kleinere accu – als dat maar goed gaat

Mercedes-Benz biedt nu twee accupakketten aan voor de elektrische GLC. De grootste accu (95 kWh) is gereserveerd voor de dikste GLC 400 4Matic.

Zowel de GLC 300 4Matic als “onze” GLC 250 krijgen een kleinere accu die 85 kWh groot is. Dat lijkt redelijk vergelijkbaar met de instappers van de EX60, iX3 en Q6. Maar niet alles is zoals het is, want Mercedes-Benz communiceert hier over de bruikbare energie-inhoud van de accu (de netto capaciteit dus).

Bruto is de accu 90 kWh groot en ja het is best raar dat we twee cijfers moeten communiceren. De slotsom is dat de Mercedes-Benz GLC 250 best een hele fatsoenlijke actieradius heeft, tot 646 km. Dat is meer dan de concurrerende instap premium midsize elektrische SUV's.

De goede stroomlijn (cw 0,26), de efficiente aandrijflijn en de bak met twee versnellingen op de achteras zouden het praktijkverbruik ook op de snelweg laag moeten houden. Uiteraard gaan we dat voor jullie testen.

Snelladen kan de GLC 250 met een snelheid tot 320 kW aan een geschikte DC-lader. Overigens overtreffen de elektrische Mercedessen de laadsnelheid altijd, maar ook dit gaan we uitproberen. De oplaadtijd van 10 - 80 % SOC bedraagt een opgegeven 22 minuten.

Onze GLC 250 kost 74k

Duitsers gonna Duitser. De meeste auto’s rollen de showroom niet uit zonder een paar opties. De GLC 250 Business Solution is er al vanaf € 63.939,-. Aangezien we echte Hollanders zijn, kiezen we voor de lichtste “motor” maar dan wel met een dik sportpakket. Je mag hier toch niet hard op de snelweg en het is belangrijker om indruk te maken op de buren, nietwaar?

Onze duurtester is dan ook een GLC 250 Business Solution AMG electric en die kost € 69.747,-. Naast de AMG goodies, krijg je dan onder meer ook geheugenfunctie voor de elektrisch verstelbare stoelen, het SKY CONTROL voor het panoramisch dak, de verlichte grille & instaplijsten, het MBUX Superscreen inclusief passagiersdisplay. Zonder kan je vast ook leven, dan houd je 6 mille in je tas.

Onze duurtester heeft bovendien de leuke kleur Lavender zilver (€ 980,10), een trekhaak en ESP met aanhangwagenstabilisatie (€ 1300,75), de AMG Line sportstoelen (€ 1.149,50), Nightpakket (alles lekker zwart voor € 544,50) en grotere 21” Y-spaak AMG-velgen (€ 847.00). De totale schade is € 74.569 euro. Niet alles is nodig, maar de GLC 250 lijkt zo wel lekker compleet. Mercedes-Benz zou Mercedes-Benz niet zijn als je ook niet nog meer zou kunnen aanvinken.

We zullen jullie meenemen in het wel en wee van de GLC. Mochten jullie nog vragen hebben, drop die dan in de comments.