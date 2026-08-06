Nieuw instapversie AMG GT 4-Door zet de Tacyan compleet in z'n hemd

Als je de nieuwe elektrische AMG GT 4-Door bestelt, kun je momenteel kiezen uit 816 pk en 1.169 pk. In principe is er nog wel ruimte voor een versie met minder vermogen… Die is er nu dan ook, in de vorm van de AMG GT 53.

De nieuwe instapper heeft een bescheiden vermogen van 544 pk. Dat is niet eens de helft van het vermogen van de GT 63, maar ja, heb je nu echt meer dan 1.000 pk nodig? Deze versie knalt alsnog in 3,5 seconde van 0 naar 100 km/u. Dat is ook snel zat.

800 km range

Je hebt dus minder pk's, maar de instapversie heeft ook een belangrijk voordeel: je hebt veel meer range. De AMG GT 53 komt namelijk 800 kilometer ver. De ander versies hebben maar 680 à 690 kilometer range. Daarnaast kan de instapper met 600 kW laden, terwijl de andere varianten blijven steken op 350 kW. Daar heb je momenteel niet megaveel aan, maar toch heeft Fastned de eerste 600 kW-laders al staan in Nederland.









Qua uiterlijk zijn er weinig verschillen, dus de mensen zullen niet snel door hebben dat je in een 'eenvoudige' instapper rijdt. De verschillen zijn er wel, als je goed kijkt: de AMG GT 53 heeft een iets minder agressieve voorbumper en een iets kleinere grille. Aan de achterkant kunnen we geen verschillen ontdekken. Behalve de badge natuurlijk.

Prijs

De hamvraag is: wat moet ‘ie kosten? Op het moment van schrijven hebben we nog niet de Nederlandse prijs, maar in Duitsland kost de AMG GT 53 € 115.430. Nu zijn we gewend jaloers te zijn op onze Oosterburen, maar de prijzen van deze auto zijn ongeveer gelijk in Nederland. Sterker nog: de AMG GT 63 is hier zelfs goedkoper. We kunnen er dus op rekenen dat de AMG GT 53 in Nederland ook rond de 115k kost. Dat is toch een stuk goedkoper dan de AMG GT 55 en de AMG GT 63, die respectievelijk 154k en 189k kosten.

Als we dit vergelijken met de gedoodverfde rivaal – de Porsche Taycan – is het eigenlijk een heel interessant alternatief. Als je voor de instap-Taycan kiest met Performance Battery Plus ben je vrijwel even duur uit (€ 114.029), maar dan heb je slechts 680 kilometer range en 408 pk. De AMG biedt dus voor hetzelfde geld 120 kilometer extra range en 136 pk aan extra vermogen.