Nieuw leasen of 3 jaar oud kopen: wat is slimmer?

Bij het zoeken naar je volgende of eerste auto sta je voor een belangrijke keuze: ga je voor het zorgeloze gevoel van een splinternieuwe auto via private lease, of kies je voor het kopen van een gebruikte auto van drie jaar oud? We zoeken uit wat slimmer is.

In deze vergelijking zetten we de financiële feiten, de waardevastheid en de praktijkvoorbeelden op een rij om te bepalen wat anno 2026 de slimste keuze is voor jouw portemonnee.

Waarom drie jaar oud?

Om te begrijpen waarom juist de grens van drie jaar (36 maanden) zo vaak genoemd wordt, moeten we kijken naar de afschrijving van een nieuwe auto. Een gloednieuwe auto verliest in de eerste drie jaar namelijk de meeste waarde. In het eerste drie jaar verdwijnt tussen de 35 procent tot 45 procent van de cataloguswaarde. Vanaf het derde jaar vlakt de afschrijvingscurve flink af. Een auto verliest dan nog maar ca. 8 procent tot 10 procent aan waarde per jaar.

Wat betekent dit? De koper van de drie jaar oude occasion laat de eerste eigenaar (of de leasemaatschappij) de grootste waardedaling opvangen, om vervolgens zelf in te stappen op het punt waar de auto financieel het meest efficiënt wordt.

Optie 1: Nieuwe auto private leasen

Bij het leasen van een nieuwe auto betaal je een vast bedrag per maand waarin vrijwel alle kosten zijn inbegrepen. Denk aan afschrijving, rente, wegenbelasting (MRB), all-riskverzekering, onderhoud, reparaties en pechhulp. Je hoeft alleen zelf te betalen voor het tanken/laden.

Pluspunten van nieuw leasen

Geen onverwachte kosten: Gaat de transmissie of de elektronica kapot? De leasemaatschappij betaalt de rekening.

Nieuwste auto rijden: Je rijdt in een nieuwe auto met het modernste infotainment en vaak een efficiëntere aandrijflijn, wat het tank/laadbonnetje ten goede komt.

Geen spaargeld nodig: Je hoeft geen duizenden euro's in één keer op tafel te leggen.

Nadelen van nieuw leasen

Hoge afschrijving in het tarief: Omdat de leasemaatschappij een nieuwe auto aanschaft, is de afschrijving in de eerste 3 tot 4 jaar maximaal. Dat zie je direct terug in het maandtarief (gemiddeld 400 euro tot 600 euro per maand voor een B/C-segmenter).

BKR-registratie : Het contract wordt geregistreerd bij het BKR. Omdat het totale leasebedrag meetelt als financiële verplichting, kun je een minder hoge hypotheek krijgen.

Geen opbouw van bezit: Aan het einde van de looptijd lever je de sleutels in en houd je 0 euro restwaarde over.

Je rijdt in een nieuw auto: Het klinkt gek, maar een nieuwe auto kan ook een nadeel zijn. De nieuwste auto’s zitten vol rijhulpjes die vaker als irritant dan als handig worden ervaren.

Optie 2: Een drie jaar oude occasion kopen

Koop je een occasion van drie jaar oud dan koop je een auto die (in de meeste gevallen) technisch nog in topconditie is, maar ruim een derde goedkoper is dan de nieuwmoedige tegenhanger.

Pluspunten van een drie jaar oude auto kopen

Lage jaarlijkse afschrijving: Je slaat de duurste jaren over. Mocht je de auto na 3 of 4 jaar weer verkopen, dan krijg je er nog een substantieel bedrag voor terug op de tweedehandsmarkt.

Restwaarde is voor jou: Aan het einde van de rit is de auto je eigendom. Dit geld kun je weer gebruiken als aanbetaling voor je volgende auto.

Geen kilometerbeperking of BKR: Je mag onbeperkt kilometers maken zonder boetes en hebt geen BKR-registratie op je naam.

Nadelen van een drie jaar oude auto kopen

Onderhoudsrisico: Weliswaar zijn auto's van drie jaar oud zeer betrouwbaar, maar slijtageonderdelen (banden, remmen, accu) en periodieke beurten komen volledig voor jouw rekening.

Grote investering vooraf: Je moet het aankoopbedrag direct beschikbaar hebben (of financieren, wat ook weer geld kost).

Wat kost het onderaan de streep?

Laten we ook maar meteen een rekenvoorbeeld geven. We gebruiken een populaire compacte middenklasser (cataloguswaarde nieuw: 30.000 euro). We vergelijken de kosten over een gebruiksperiode van 4 jaar (48 maanden) bij 12.000 km per jaar.

Scenario A: Nieuw Private Lease

Maandtarief (all-in, excl. brandstof): 450 euro per maand

Totale kosten over 48 maanden: 21.600 euro

Netto totale uitgave: 21.600 euro

Scenario B: Drie jaar oude occasion kopen

Aanschafprijs (drie jaar oud, -40% van nieuw): 18.000 euro

Vaste lasten (48 maanden x 190 euro p/m voor verzekering, MRB & onderhoud): 9.120 euro

Totale bruto-investering: 27.120 euro

Geschatte restwaarde na 4 jaar (auto is dan 7 jaar oud): +/- 8.500 euro

Netto totale uitgave over 4 jaar: 18.620 euro

Over een periode van vier jaar is de drie jaar oude occasion in dit rekenvoorbeeld netto ruim 2.980 euro goedkoper (ca. 62 euro per maand) dan het private leasen van een gloednieuwe auto. Let op: hierbij gaan we uit van 190 euro per maand voor vaste lasten als belasting en onderhoud. Dit kan natuurlijk anders uitpakken afhankelijk van hoeveel autopech je hebt Hetzelfde geldt voor de restwaarde.

Nieuw leasen of drie jaar oud kopen: wat is slimmer?

Zoals je merkt: een eenduidig antwoord geven op deze vraag is lastig. Wat het 'slimmste' is, hangt af van je persoonlijke en financiële prioriteiten. Je bent beter af met een gekochte tweedehands van drie jaar oud als je puur naar de euro's en de onderste streep kijkt en geen auto met moeilijk onderhoud koopt. Omdat de eerste eigenaar de zwaarste afschrijvingsklap al heeft opgevangen, rij je voor een significant lagere netto maandprijs. Bovendien behoud je de restwaarde van de auto als eigen vermogen.

Nieuw leasen kan de betere keuze zijn als je niet over een ruime zak spaargeld beschikt om een jonge occasion te kunnen afrekenen. Als je wel wat geld over hebt om geen financieel risico lopen op onverwachte garagefacturen én in het nieuwste van nieuwste wilt rijden, dan is nieuw leasen de verstandige keuze.

Conclusie: Heb je het geld beschikbaar en wil je het meeste waar voor je geld? Koop de drie jaar oude occasion. Wil je maximale maandelijkse voorspelbaarheid zonder spaargeld in te leggen? Kies voor nieuw leasen.

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