PHEV-bedrog: Eén merk spant de kroon in het hybride-schandaal

Ben jij de trotse bezitter van een plug-in hybride (PHEV) omdat het zo lekker groen en fiscaal aantrekkelijk is? Dan hebben we slecht nieuws voor je. Uit een grootschalig onderzoek van het International Council on Clean Transportation ( ICCT ) blijkt dat de gemiddelde PHEV in Europa maar liefst vijf keer meer CO2 uitstoot dan de officiële fabriekscijfers beloven. Vooral de PHEV-verkooptopper in Europa gaat hier de mist in.

De naam ICCT kan een belletje doen rinkelen. Dt is de onafhankelijke onderzoekclub die destijds het megaschandaal rondom Dieselgate blootlegde. Nu is PHEV-gate aan de beurt. Er is eerder ook al onderzoek gedaan naar de plug-ins met dezelfde uitkomst . Het ICCT pakt het echter extra groot aan. Voor het eerst koppelden onderzoekers de officiële data van de ingebouwde verbruiksmeters (OBFCM) van zo'n 8 miljoen auto's in Europa aan de praktijk. De conclusie is pijnlijk: de kloof tussen de WLTP en de praktijk op het asfalt is groter dan ooit.

In de folder zijn plug-in hybrides absolute CO2-wonders. Logisch, want de WLTP-testmethode rekent met een zogenaamde 'utility factor'. Die formule gaat ervan uit dat een PHEV het overgrote deel van de kilometers volledig elektrisch aflegt. In werkelijkheid klopt daar volgens het ICCT geen hout van. Bij PHEV’s uit 2021 lag de echte uitstoot gemiddeld 265 procent hoger dan opgegeven. En bij nieuwere auto’s dan? Daarbij wordt het verschil alleen maar groter. Bij PHEV’s uit 2023 ligt de praktijkuitstoot gemiddeld 401% hoger dan op papier, oftewel vijf keer zoveel.

PHEV-koning is ook uitstoot koning

Kijken we naar de specifieke merken, dan valt er één fabrikant op: Mercedes. De Duitse autofabrikant heeft de meeste PHEV-verkopen in Europa, maar noteert ook de grootste afwijking tussen WLTP en werkelijkheid. In 2021 stootten de plug-in hybrides van Das Haus in de praktijk al 329 procent meer uit dan beloofd, maar in 2023 loopt dat gat op naar een gigantische 614 procent!

Hiermee helpt de PHEV dus niet aan het verkleinen van de CO2-uitstoot door auto’s. Waar de officiële cijfers claimen dat de gemiddelde uitstoot van het Europese wagenpark tussen 2018 en 2023 met 28 procent is gedaald, is dat in de praktijk slechts 15 procent.

Waarom stoten plug-in hybrides zoveel meer uit dan op papier?

Het ICCT geeft meerdere oorzaken voor het grote verschil in uitstoot. De auto's worden minder vaak opgeladen dan gedacht. Daardoor wordt de elektrische modus minder gebruikt dan theoretisch wordt aangenomen, gebruik je de verbrandingsmotor vaker en gaat de uitstoot omhoog. Daarnaast liegen veel PHEV's. De ''volledig elektrische modus'' blijkt in veel gevallen niet volledig elektrisch te zijn. De verbrandingsmotor ondersteunt de e-motor op de achtergrond waardoor je altijd wat benzine verbruikt tijdens het rijden.

EU grijpt in

De Europese Commissie zag de bui vorig jaar al hangen en heeft de rekenmethode voor PHEV's in 2025 al iets strenger gemaakt. In 2027 staat er nóg een correctie gepland om de papieren uitstoot dichter bij de werkelijkheid te brengen. Echter, in het Europees Parlement ligt momenteel een conceptontwerp op tafel waarin wordt opgeroepen om verdere correcties voor plug-in hybrides voorlopig te bevriezen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd, maar voor nu is het duidelijk: de plug-in hybride is op papier een stuk groener dan hij in werkelijkheid is. Je gaat je toch afvragen: waarom kregen deze auto’s jarenlang bakken korting op de wegenbelasting, terwijl steeds duidelijker werd dat veel van die auto's nooit een laadpaal zag en dus veel slechter zijn voor Moedertje Natuur dan op papier? Het gevolg: de lege accu met al zijn gewicht laat het verbruik en dus de uitstoot flink stijgen.

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