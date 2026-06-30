Nieuw overheidsplan raakt EV-, bedrijfswagen-, camper- en caravanbezitters!

Het is weer tijd voor een politiek falen uit Den Haag. De overheid wil namelijk het zogeheten 'terugkeuren' van voertuigen verbieden. Daardoor kun je niet meer de toegestane maximummassa van caravans, campers, aanhangwagens en bedrijfswagens afstemmen op het rijbewijs, trekgewicht en gebruik. De grote mobiliteits- en brancheverenigingen BOVAG, KCI en NKC trekken hierover aan de bel.

De verschillende brancheverenigingen noemen het voorstel disproportioneel, slecht onderbouwd en mogelijk averechts voor de verkeersveiligheid. Voor wie niet dagelijks met gewichtsklassen in zijn hoofd zit: bij het administratief 'terugkeuren' van een voertuig wordt er technisch helemaal niets aan de auto, camper of aanhanger veranderd. Alleen het maximale gewicht op papier (de toegestane maximummassa) wordt verlaagd.

Dat is een ideale constructie. Een caravan of bedrijfswagen heeft technisch vaak een heel stevig onderstel dat bijvoorbeeld 1.800 kilo kan dragen, maar de auto van de eigenaar mag wettelijk maar 1.500 kilo trekken. Door de caravan op papier te verlagen naar 1.500 kilo, rijd je 100 procent legaal, terwijl je profiteert van de extra stevige remmen, banden en vering van het zwaardere onderstel. Veiligheid ten top, zou je denken.

Kampeerliefhebber en EV-rijder de dupe

Als het aan het ministerie ligt, is dit stukje maatwerk binnenkort verleden tijd en dat gaat vooral pijn doen bij Nederlanders die met een camper of caravan op vakantie gaan. Neem de camperaar: veel campers hebben een technisch gewicht van bijvoorbeeld 3.650 kilo. Die worden nu massaal teruggekeurd naar 3.500 kilo, zodat iedereen met een standaard rijbewijs B er legaal mee mag sturen. Als dat verboden wordt, mag je die camper met je B-rijbewijs niet meer besturen, zelfs als ie leeg is en feitelijk nog geen 2.900 kilo weegt.

Ook de rijders van EV's krijgen hiermee te maken. Die auto's hebben door hun eigen accugewicht vaak een beperkt maximaal trekgewicht. Een caravan administratief verlagen zodat hij perfect én legaal achter je Tesla of Kia past, kan straks niet meer. Lekker dan.

Waarom wil de overheid dit überhaupt?

Het ministerie claimt dat het verbod nodig is om overbelading en misbruik aan te pakken. Volgens de brancheorganisaties dat dan weer complete onzin. Overbelading zie je aan de buitenkant niet en dat ga je met dit verbod ook niet oplossen.

Wat er wél gaat gebeuren: als terugkeuren niet meer mag, worden dealers en consumenten gedwongen om voertuigen te kopen met een lichter en goedkoper chassis dat nét binnen de marges valt. Het resultaat? Auto's en caravans met veel minder technische marge in de remmen, banden en wielophanging. Als mensen die voertuigen in de praktijk tóch te vol stouwen, ontstaan er pas écht levensgevaarlijke situaties op weg naar vakantie. De overheid bereikt met dit verbod dus exact het tegenovergestelde van verkeersveiligheid.

Snel erdoorheen jassen via een achterdeurtje

Wat de brancheverenigingen misschien nog wel het meest steekt, is de manier waarop deze ministeriële regeling kan worden ingevoerd. Het plan hoeft namelijk niet eens langs een uitgebreide wetsbehandeling in de Tweede Kamer; de minister kan hier vrijwel direct zelf een klap op geven.

BOVAG, KCI en NKC eisen dan ook dat het plan onmiddellijk in de prullenbak verdwijnt. Als de overheid overbelading wil aanpakken, moeten ze maar gewoon analoog gaan handhaven langs de snelweg in plaats van de hele sector op slot te gooien met zulke regels. Daar kunnen we ons alleen maar bij aansluiten.

Foto: Aston Martin V8 Vantage gespot door carsbythijs

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Bron: Bovag