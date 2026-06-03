Nieuw stadsbestuur van Amsterdam haat automobilisten!

Je kent het wel, je gaat een dagje naar Amsterdam maar er is nergens een betaalbare plek om te parkeren. Als er überhaupt al een plekje is. Juist dit probleem gaat nog erger worden als het aan het coalitieakkoord in Amsterdam ligt.

Nog minder parkeerplekken

Vandaag is het coalitieakkoord gepresenteerd door het nieuwe Amsterdamse stadsbestuur bestaande uit onder andere Progressief Nederland (PRO) en D66. In het akkoord staat onder andere dat er 10.000 parkeerplaatsen geschrapt gaan worden.

Om het parkeren voor automobilisten nog minder aantrekkelijk te maken worden ook de parkeerkosten nog duurder. Idem dito met de parkeervergunningen. Hoeveel duurder al het bovengenoemde wordt is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de gemeente deze maatregelen 26 miljoen euro per jaar gaat opbrengen.

Alles behalve je eigen auto

De reden van deze drastische maatregelen is dat de coalitie de automobilisten wil aanmoedigen om meer deelauto's, deelscooters en deelbakfietsen te gebruiken. Om alternatieven te bieden voor de auto kondigt de coalitie ook aan dat het openbaar vervoer gratis wordt. Alleen wel maar voor de kinderen tot 16 jaar. Laat dat nou net de leeftijd zijn dat je nog niet mag autorijden.

Volgende week woensdag 10 juni bespreekt de Amsterdamse gemeenteraad het akkoord, wordt het document vastgesteld en worden de beoogde wethouders geïnstalleerd. Het was al een hel om door Amsterdam te rijden, dat werd nog vervelender met alle 30 km/u-zones en fatbikes en nu dit. Plus, wat te denken van de klusjesmannen die al geen plek konden vinden voor hun werkzaamheden in de stad. Maar verder een goed idee hoor!

Bron: Gemeente Amsterdam, via De Telegraaf