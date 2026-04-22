Kabinet heeft nieuwe wapen tegen dure brandstofprijzen: het OV!

Een nieuwe dag, een nieuw debat over hoe we energieproblemen door de Iranoorlog gaan overleven. En vandaag ook nog eens een nieuw idee in Nederland. Het kabinet zou positief gestemd zijn over een plannetje van Groenlinks-PvdA (vanaf juni Progressief Nederland) om het OV mee te nemen in de strijd tegen de hoge brandstofkosten.

Hoe gebruik je de trein, metro, tram en bus dan om de benzinepijn te verzachten? Simpel; het goedkoper maken van het reizen met het openbaar vervoer. Het idee is een speciaal abonnementje genaamd ‘Nederland-ticket’. Het zou geen plan van de Nederlandse overheid zijn als er niet wat haken en ogen aan de regel zitten.

Het Nederland-ticket

Met het speciale kaartje kun je onbeperkt reizen met de bus, tram, trein of metro, MAAR wel alleen in de daluren. Dat is volgens de NS de hele dag op feestdagen, in het weekend op vrijdagavond van 18:30 uur tot maandagochtend 04:00 uur, doordeweeks van 00:00 tot 06:30 uur, van 09:00-16:00 uur en van 18:30-06:30 uur. Het is volgens GL-PvdA-leider Klaver ook niet de bedoeling dat Nederlanders deze ticket gaan gebruiken voor woon-werkverkeer. "Het gaat om mensen die bijvoorbeeld op familiebezoek gaan."

Het Nederland-ticket is natuurlijk niet gratis. Je bent 147 euro voor drie maanden aan kwijt, of 49 euro per maand. Volgens de huidige benzineprijs kun je daar 58 liter van tanken, wat iets meer is dan de tank van een gemiddelde benzineauto. Volgens Klaver is de speciale OV-kaart 60 procent goedkoper dan reizen met de auto. Jij mag uitrekenen of dat ook voor jou geldt.

Als fervent treinreiziger (ik reis wekelijks zo'n drie uur met het openbaar vervoer) hoop ik dat het ticket inderdaad niet gaat gelden in de spits. Treingebruikers als ik staan al vaak genoeg als haringen in de ton. We kunnen het ook anders bekijken. Neem wel de spits mee, dan wordt mijn OV-abbo voor mijn werkgever goedkoper, wordt de NS gedwongen om meer en grotere treinen in te zetten in de spits, hebben minder mensen last van de hoge benzineprijzen én halen we spitsverkeer naar de trein waardoor het ook op de snelwegen rustiger wordt. Maar dan moet het dus wel allemaal kloppen. Lastig… Wat denk jij?