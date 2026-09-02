Nieuwe 600 kilo lichte Elise-eenzitter is klaar en heel duur!

Een jaar geleden schreef ik hier over een bizarre puristenauto op basis van de Lotus Elise S1 . De digitale droom van toen is nu werkelijkheid geworden!

Ik heb het over de VHPK van het bedrijfje Analogue Automotive. De eerste klantenauto is vandaag gepresenteerd en afgeleverd. Tijd om te kijken hoe het eindresultaat eruitziet!

De Britse specialist heeft de eerste generatie Elise omgebouwd tot eenzitter. De bestuurder zit precies in het midden, a la McLaren F1 en GMA T.50 . De nieuwe koets is gemaakt van een materiaal dat pre-preg carbon heet en ook in de Formule 1 wordt gebruikt. Verder zijn er onderdelen van aluminium, net als de velgen, en zitten er carbon-keramische remmen op. Door al deze gewichtsbesparende maatregelen weegt de VHPK droog minder dan 600 kilo!

Schreeuwende Rover K-Series!

Schakelen gaat via een handgeschakelde Quaife close-ratio bak met sperdifferentieel die al het analoog geweld direct naar de achterwielen stuurt. Dat geweld komt van een 1,9-liter Rover K-Series viercilinder die vlak achter de cabine ligt. De motor is door Analogue Automotive grondig onder handen genomen met een billet krukas, gesmede zuigers en scherpe motorsport-nokkenassen. Het resultaat? 250 pk. Daardoor heeft dit bakje een vermogen/gewichtsverhouding van ruim 400 pk per ton.

Met de oplevering van dit allereerste exemplaar is de bouw van de gelimiteerde serie officieel gestart. Analogue Automotive gaat in totaal slechts 35 exemplaren bouwen. Die gaan voor tenminste 350.000 Britse pond (407.000 euro) zonder belastingen. Ongelofelijk veel geld voor een oude Elise natuurlijk, maar je krijgt er wel een ervaring voor terug die je niet in veel andere auto’s krijgt.

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