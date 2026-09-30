Nieuwe accupartner claimt solid state doorbraak, maar VW houdt vast aan oude tech

Amper een dag geleden kondigden Volkswagen en accubouwer Gotion hun samenwerking aan. Ze gaan samen vol inzetten op de productie van LFP-accu's in Europa. En nu komt diezelfde Chinese speler met een doorbraak op het gebied van de solid-state batterij. Naast de opmerkelijke timing, vraag je je dan toch af of VW de strategie niet een beetje moet bijslijpen.

Op de 2026 World Manufacturing Convention in Hefei laat Gotion vol trots weten dat het een doorbraak heeft geboekt bij de productie van solid-state batterijen (SSB). De accubouwer claimt dat het een commercieel haalbare SSB neer kan produceren die een energiedichtheid van 400 Wh per kilogram heeft tegen een prijs van 150 dollar (132 euro) per kWh. Dat is ongeveer het dubbele van waar een LFP-accu per kWh voor geproduceerd kan worden. Het is ongeveer een derde hoger dan een gemiddelde NMC-accu van hetzelfde formaat.

SSB komt nu wel heel dichtbij

Het belangrijkste in deze doorbraak is dus niet zo zeer de energiedichtheid, maar eerder de productiekosten die wel heel erg dicht in de buurt beginnen te komen van andere accutypes. En dan moet je bedenken dat we nog maar aan het begin staan van de SSB, want hoewel Gotion claimt de droge batterijen voor die prijs te kunnen bouwen, is er nog steeds geen concreet zich op massaproductie. Er zou enkel nog sprake zijn van de aanleg van een productielijn.

Ondertussen wordt de SSB al aangehaald als de heilige graal voor toekomstige elektrische auto's en moet de technologie de markt enorm gaan opschudden. En nu de productiekosten wel heel erg in de buurt komen van de gevestigde orde, is het niet onaannemelijk om te denken dat dit in de komende jaren in rap tempo zal gaan dalen. Kortom: er zit enorme potentie in het inzetten op de SSB. En dat maakt het nogal opmerkelijk dat VW is samenwerking met Gotion juist voor de komende jaren inzet op een ogenschijnlijk achterhaalde technologie: de LFP-accu.

Het blijft een gok

Toch ligt dat wat genuanceerder. De LFP-accu heeft zich namelijk al op enorm veel punten bewezen. Hij is veilig, stabiel, behoudt relatief veel capaciteit over langere periodes en onder veel gebruik, kan inmiddels enorme laadsnelheden aan en is bijzonder vriendelijk voor de portemonnee. Het enige nadeel is dat hij vrij zwaar is, wat de prestaties en efficiëntie van EV's weer nadelig beïnvloedt.

Daarmee is de LFP-technologie eigenlijk precies alles wat de SSB nog niet is. En dat zorgt ervoor dat nu vol inzetten op de solide batterij nog een flinke gok is, want hoewel er belachelijk veel goed nieuws over de technologie naar buiten komt, is het nog maar afwachten wanneer fabrikanten dit type accu's ook daadwerkelijk met een gerust hart in hun vierwielers zullen en kunnen gaan verwerken. Ook is het nog niet duidelijk wat voor prijskaartje hieraan komt te hangen.

Dat Volkswagen en Gotion dus op LFP inzetten is alles behalve vreemd. Het is kiezen voor zekerheid en veiligheid met als extra pluspunt dat ook van dit type accu's de productiekosten waarschijnlijk nog wel iets strakker kunnen worden getrokken. In theorie zou dat ook moeten leiden tot goedkopere auto's voor ons allen. Maar gezien VW ietwat meer marge nodig heeft om te overleven, durven we daar ook nog wel wat vraagtekens bij te zetten. Al klinkt het natuurlijk wel mooi voor de PR.

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