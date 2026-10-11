Nieuwe Alfa Romeo Giulia is nog een conceptauto met de naam Cuorerosso

Mijn Alfa hart huilt al een tijdje. Het prachtige Italiaanse merk staat al zo lang droog dat álle liefhebbers waaronder ik zelf ook al lang “vreemdgaan” met de buurvrouw/ een ander leuk merk. De Alfa Junior was het laatste nieuwe model en die stamt ook alweer uit 2024. Op zich is het dus goed nieuws dat er nog enig teken van leven in Alfa Romeo zit, al is de Cuorerosso nog maar een concept.

Cuorerosse betekent rood hart en is een voorbode van toekomstige Alfa Romeo's. De designtaal en diverse elementen zouden we terug kunnen gaan zien op toekomstige Alfa Romeo's, maar het merk laat nog niets los over wanneer we iets in de showroom zouden kunnen zien. Hoewel de Cuorerosso een 2+2 coupe is met vier deuren, kun je er een nieuwe Alfa sedan in zien.

Een nieuwe Giulia dus en dat mag ook wel een keertje: de huidige Giulia stamt al weer uit 2015. Een lekkere facelift tijdens corona gaf het model weer een kleine boost, maar eigenlijk is de Giulia te lang op de markt en liep technologisch ook achter.

Met de Cuorerosso gaat Alfa Romeo dat goed maken, want de nieuwe Italiaanse schone is gebaseerd op multi-energieplatforms voor modellen tot 4,7 meter lang, met ruimte voor Quadrifoglio-versies. Waar de Giulia nu nooit enige vorm van een hybride aandrijflijn kreeg (wat de marktkansen best verziekte), moet straks wel kunnen. De ultieme interpretatie van prestaties wordt verbeeld door een 2.9 V6 Full-Hybrid-aandrijflijn, gecombineerd met Q4-vierwielaandrijving, een koppelomvormer en een aandrijfas van koolstofvezel.

De Alfa Romeo Cuorerosso is gelukkig wel geschikt voor verschillende soorten aandrijving. Natuurlijk komen er elektrische versies, maar benzine en hybride kunnen dus ook. Dat wordt wel eens tijd. Is het te laat of dichten jullie Alfa Romeo nog een kans toe?