Nieuwe Alpina lijkt een enorme GT te worden

Een lange motorkap, lage daklijn en waarschijnlijk een heerlijke dikke V8 in het vooronder. Vaak heb je niet meer nodig om autoliefhebbers enthousiast te krijgen. Gelukkig voor ons allen lijkt Alpina precies dat nu van plan te zijn.

Alpina gaat weer ouderwets chic

BMW heeft een eerste teaser vrijgegeven van de zogeheten Vision BMW Alpina. Het model zelf wordt op 15 mei onthuld tijdens (waar kan het ook anders) Concorso d'Eleganza Villa d'Este, inmiddels de vaste locatie voor BMW-concepten waar internetautoliefhebbers spontaan van gaan kwijlen. De teaser zelf is natuurlijk net zo duidelijk als een beveiligingscamera uit 1980, maar één ding valt wel snel op: dit ding is groot. Heel groot. We zien hier een lange wielbasis, een extreem lange neus en een vloeiende coupélijn die sterk doet denken aan klassieke grand tourers.

Maar wat nog veel belangrijker is: het lijkt geen SUV te zijn. Dat alleen al is iets wat we tegenwoordig vrij weinig tegenkomen. Applaus!

Spirituele opvolger van de 8 Serie?

Volgens de eerste speculaties lijkt het formaat toch wat dichter bij een oude BMW 8 Serie Coupé te liggen dan bij een 4 Serie. En dat zou eigenlijk hartstikke logisch zijn. Aangezien de 8 Serie uit productie is verdwenen, heeft BMW plotseling een soort luxe-coupé-gat in het gamma waar precies zo’n Alpina heel mooi in zou passen.

Het woord “Vision” duidt voorlopig nog op een concept car, maar goed, BMW-concepten blijven de laatste jaren toch opvallend vaak hangen voor productie. De Skytop kwam er uiteindelijk ook echt en de opvallende Speedtop shooting brake volgt binnenkort ook. Met andere woorden: dit zou zomaar eens gewoon 'the real deal' kunnen zijn.

En wonder boven wonder lijkt Alpina niet volledig meegezogen te worden in die verschrikkelijke obsessie met gigantische schermen, hoogpotige crossovers en heftige designlijnen.

Geef ons nou gewoon een V8

Officieel zegt niemand nog iets over de aandrijflijn, maar alles aan deze auto schreeuwt ouderwetse GT. Alpina hint op Instagram zelfs al voorzichtig naar de traditionele vierpijps-uitlaten. Dus ja, iedereen hoopt natuurlijk direct op een dikke V8. Een V12 kunnen we denk ik wel vergeten omdat BMW die motor tegenwoordig praktisch exclusief bewaart voor Rolls-Royce, maar een krachtige achtcilinder zou perfect passen bij het Alpina-karakter. Niet zo schreeuwerig en hardcore zoals een volle M-auto, maar meer het soort vermogen waarmee je rustig 280 km/u rijdt terwijl je interieur ruikt naar handgestikt leder en financieel succes. Ook klassieke Alpina-elementen keren terug. Denk aan de bekende twintigspaaks velgen, subtiele striping en waarschijnlijk die prachtige diepblauwe kleur.

BMW zegt bovendien dat toekomstige Alpina’s gericht worden op “the discerning few”. Dat klinkt best wel chic, maar betekent in normale taal waarschijnlijk: peperduur, exclusief en waarschijnlijk direct uitverkocht voordat jij überhaupt een configurator opent.