Nieuwe Alpine A110 wordt een beauty, maar er is ook slecht nieuws

Alpine is al een hele tijd bezig met een nieuwe elektrische A110, maar tot op heden hadden ze nog niks laten zien van het design. Op Goodwood scheurden ze met een prototype de heuvel op, maar die had nog de carrosserie van de huidige generatie. Nu krijgen we de eerste glimp van het nieuwe design te zien.

Deze glimp krijgen we te zien in de vorm van een sculptuur, die Alpine meeneemt naar Parijs. Het ziet eruit als een doek, maar dan zonder de auto eronder. Kennelijk hadden ze geen geld of tijd om een fatsoenlijke concept car te bouwen.









Toch kunnen we uit deze sculptuur al het een en ander afleiden. Qua vorm is het een evolutie van de huidige A110, die op zijn beurt natuurlijk weer geïnspireerd is op de oude A110. De neus van de nieuwe Alpine oogt echter een stukje hoekiger en agressiever. Maar dat is helemaal niet erg. Het huidige model is heel gaaf, maar oogt misschien iets te lief voor een sportwagen.

Groter, en dus…

Het lijkt er ook op dat de nieuwe A110 een slag groter wordt, met een grotere wielbasis en een langere overhang achter. Dat is dan weer slecht nieuws, want wat is de charme van de A110? Juist, het lage gewicht. Nu komt dit niet helemaal als een verrassing, want volgens eerdere berichten zou de nieuwe A110 ook als 2+2 komen à la 911. En dan heb je die extra lengte wel nodig.

Een echte lichtgewicht zou de nieuwe A110 sowieso niet worden, want het wordt een EV. De auto komt op het gloednieuwe Alpine Performance Platform te staan, dus de Fransen leveren in ieder geval geen half werk. De funfactor van het uitgaande model evenaren is waarschijnlijk een onmogelijke opgave, maar voor EV-begrippen zou het wel eens een hele gave auto kunnen worden. En er is zelfs nog een kans dat de nieuwe A110 alsnog met benzinemotor komt. Alpine zit daar serieus naar te kijken.

Afgaande op deze sculptuur lijkt het ook nog een fraaie auto te worden. Dus wij zeggen: kom maar door. Beter een elektrische Alpine A110 dan helemaal geen A110…

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover