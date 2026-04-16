Nieuwe AMG GT Black Series heeft een bizarre diffuser

Vind je de huidige GT3 RS een beetje opzichtig? Wacht maar tot je de nieuwe Mercedes-AMG GT Black Series ziet! Daarbij is de GT3 RS een muurbloempje.

Mercedes had zelf al beelden gedeeld van de nieuwe Black Series, maar nu krijgen we deze auto nog beter van alle kanten te zien. Met dank aan onze spionagefotograaf @Dylan. De auto is nauwelijks nog als AMG GT te herkennen, want de carrosserie is veel breder en vierkanter.

Extreme looks

De nieuwe AMG heeft een gigantische spoiler met zwanenhalssteunen à la de GT3 RS, maar dat is nog niet eens het meest opvallende element. Ons oog wordt vooral getrokken door de bizar grote diffuser. Verder bijzondere details zijn de lexaan zijruitjes en de sidepipes.











Dat deze Black Series eruitziet als een raceauto voor de straat is geen toeval. Dat is het namelijk ook. Deze auto is gebaseerd op de GT3-auto, die zelf ook nog onthuld moet worden. Het lijkt erop dat Mercedes zo min mogelijk aanpassingen heeft gedaan om er een straatauto van te maken. Mercedes heeft al aangekondigd dat dit de “meest extreme Black Series ooit” wordt en dat geloven we direct.

Flat-plane of cross-plane?

Over de motor is nog niks bekend, maar ligt in de lijn der verwachting dat de Black Series de nieuwe flat-plane V8 gaat krijgen. De vorige AMG GT Black Series had overigens ook al een flat-plane V8. Toch lijkt de motor op video’s vanaf de Nordschleife te klinken als een cross-plane V8… Het blijft dus nog even een verrassing wat er precies onder de motorkap ligt.

Op hybride fratsen hoeven we in ieder geval niet te rekenen. Qua vermogen zal de Black Series niet het topmodel worden, want de E Performance heeft 816 pk. Maar het is duidelijk dat de focus bij de Black Series op circuitprestaties ligt. Het ‘Ringrecord van de AMG One verbreken wordt lastig, maar we hebben zo’n voorgevoel dat deze auto verder alles zoek gaat rijden op de Nordschleife.

