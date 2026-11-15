Audi A2 e-tron getest: 641 km bereik én achterwielaandrijving #test

De Audi A2 is terug, maar dit keer volledig elektrisch. De nieuwe A2 e-tron staat op het bekende MEB-platform van de Volkswagen Groep en deelt dus techniek met onder meer de ID.3, Cupra Born en Skoda Elroq. Audi probeert zich vooral te onderscheiden met efficiëntie, aerodynamica en een net wat luxere afwerking.

Er komen drie accupakketten: 52, 61 en 84 kWh bruto. De actieradius loopt uiteen van 423 tot maximaal 641 kilometer WLTP. Vermogens variëren van 170 tot 326 pk. De sterkste versie heeft achterwielaandrijving, 550 Nm en voelt verrassend speels. De prijzen beginnen rond 37.500 euro en lopen op tot ruim 50 mille. Een warmtepomp is opvallend genoeg niet standaard.

Snelladen gaat met maximaal 183 kW bij de grootste accu. Daarmee duurt 10 tot 80 procent ongeveer 29 minuten. De kleinere accu’s laden met maximaal 105 kW en zijn in ongeveer 24 minuten van 10 naar 80 procent.

Is het ook een beetje een leuke auto? Check de rijtest om Wouters oordeel te horen over de Audi A2 e-tron.