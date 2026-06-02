Nieuwe Audi Q7 in vol ornaat te zien!

Na elf jaar en twee flinke facelifts belooft Audi dit jaar dan eindelijk een nieuwe Q7. De grote SUV (binnenkort niet meer de grootste) ontvangt een voorspelbare doch nodige metamorfose. Audi wil het natuurlijk spannend houden, maar dat wordt nu een beetje verpest. We krijgen de nieuwe Audi Q7 al in volle glorie te zien. Inclusief wat informatie.

Nieuwe Audi Q7

Ja, iemand was al iets te enthousiast met de foto's van de nieuwe Audi Q7. Als je weet welke koers Audi inzet voor hun nieuwe modellen, is de Q7 niet een gigantische verrassing. We herkennen er veel details in van de huidige reeks, inclusief de bijzondere dagrijverlichting als losse unit. Die heeft in het geval van de Q7 de vorm van drie 'boemerangs' per koplamp.

Bonkig

Achterop zien we een lichtbalk met uitstekende stukken op de Audi Q7, ook zoals je kent van bijvoorbeeld de Q3 of A6. De algehele vorm is lekker fors, lekker bonkig. Daar is de Audi Q7 altijd goed in geweest: statige proporties, maar tegelijkertijd inzetbaar. Hoe groot de Q7 is blijft ons nog even bespaard, maar duidelijk wordt wel dat er een derde zitrij in komt. Oh ja, de deurgrepen buiten krijgen een speciale vermelding, want die zijn nog 'gewoon' uitwendig en stevig. Een lekkere steek onder water naar andere merken, al lijkt het tegenwoordig te moeten in verband met China.

Richtingaanwijzers

Audi en verlichting, het blijft een dingetje. We verwachten de gebruikelijke lichtshow als je de auto ontgrendelt, evenals de inmiddels welbekende dynamische clignoteurs bij het veranderen van richting. Iets nieuws op de nieuwe Audi Q7 zijn richtingaanwijzers die worden geprojecteerd op de weg. Volgens Audi verhoogt dit de veiligheid en zichtbaarheid bij moeilijke manoeuvres.

Interieur

In het interieur van de nieuwe Audi Q7 zegt Audi gedag tegen vette vingervegen. Afwerkingen in glimmend pianolak zijn passé: alles is afgewerkt in mat, stof of zelfs een mooi hout. Verder zien we de setup met drie schermen zoals in andere Audi's en ook zoals de nieuwe Q3 de bijzondere uitvoering van de stengels achter het stuur voor de verlichting, richtingaanwijzers en ruitenwissers. Niet verrassend.

Prijs

Oh jee, er is zelfs als een basisprijs voor Europa gelekt voor de nieuwe Audi Q7. Die zou gaan liggen op 99.150 euro voor de 3.0 TDI met 299 pk. Wederom een voorspelbare motor en eentje die we niet verwachten in het Nederlandse aanbod. Het is te hopen dat een PHEV-aandrijflijn, die we wel verwachten, ietsje lager komt te liggen.

Audi gooide vandaag nog een persbericht naar buiten over de nieuwe Q7, dat een onthulling aanstaande is. Voor de volledige specificaties moeten we dus nog even wachten. Overigens komt er ook nog later dit jaar een Q9 zoals ook wel bekend, die nog groter gaat worden. Groot, groter, grootst voor de Audi SUV's, maar daardoor is wel alles van Q3 tot Q9 weer helemaal vers.

Met dank aan Wilco Blok voor de tip!