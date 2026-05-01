Nieuwe Audi RS5 komt in actie tijdens Formule 1-weekend

Formule 1 is een dure hobby, dus Audi moet daar het maximale uit zien te halen. Voorafgaand aan de GP van China kwamen ze al met een speciale Audi Q8 en nu is de gloednieuwe RS5 aan de beurt.

Het liefst zou Audi natuurlijk de safety car leveren, maar dat privilege blijft voorbehouden aan Mercedes. Er is eventueel plaats voor twee leveranciers, want de afgelopen jaren wisselde Mercedes af met Aston Martin. Dat zien we alleen niet gebeuren met Audi en Mercedes, omdat het directe rivalen zijn.

Hot laps

Toch mag de nieuwe RS5 in actie komen tijdens het F1-weekend in Miami. Audi gaat namelijk hot laps doen met deze auto, met coureurs Dindo Capello en Markus Winkelhock achter het stuur. Capello is drievoudig Le Mans-winnaar en Winkelhock is vooral bekend omdat hij eh… één race voor Spyker heeft gereden. Hij is wel de enige coureur die (door een bizarre samenloop van omstandigheden) aan de leiding heeft gelegen in een Spyker.

Voor de gelegenheid heeft Audi een RS5 Sedan voorzien van hun Formule 1-kleuren. De auto is uitgevoerd in Titanium – een lakkleur die je normaal niet kunt bestellen op je RS5 – met rode logo’s. Op deze manier wil Audi de RS5 in de kijker spelen bij de Amerikaanse klanten.

Het wachten is nu op de onvermijdelijke F1 Edition, die vroeg of laat gaat komen. Idealiter moet er dan ook iets te vieren zijn, maar het ziet er voorlopig niet naar uit dat Audi races gaat winnen. Maar dat hoeft ze er niet van te weerhouden met een speciaaltje te komen. Alfa Romeo deed dat ook, terwijl ze geen enorm indrukwekkende resultaten haalden.