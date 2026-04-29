RS6-prototype gaat bandenmuur in op Nürburgring

De Nürburgring staat bekend als de ultieme testlocatie voor sportieve auto’s. Hier worden de laatste details aangescherpt voordat een model de wereld in gaat. Maar het circuit laat ook genadeloos zien waar het nog fout kan gaan.

Even te enthousiast

De nieuwe Audi RS6 Avant werd gespot tijdens tests op de Nürburgring, waar Audi de laatste puntjes op de i zet. Tijdens een snelle run verloor de bestuurder na de Mutkurve, in de rechterknik richting het Caracciola-Karussell, de controle en eindigde in de bandenmuur. Dit is een verraderlijk stuk van de Groene Hel, dezelfde plek waar Juha Miettinen op 18 april om het leven kwam.

Geen dramatische crash gelukkig, maar genoeg om wat schade achter te laten. De RS6 kon daarna nog wel op eigen kracht van de baan af kruipen—zij het iets minder heroïsch dan de bedoeling was.

Onderstuur en extra kilo’s

Het incident gooit meteen weer olie op het vuur van een oude discussie: Audi en onderstuur. Of dat hier de oorzaak was, weten we niet, maar het helpt ook niet dat de nieuwe generatie waarschijnlijk zwaarder wordt.

De reden? Elektrificatie natuurlijk. De RS6 krijgt naar verwachting een plug-in hybride aandrijflijn, wat automatisch extra kilo’s betekent. En zoals elke liefhebber weet: gewicht is zelden je vriend op een circuit.

V8 of toch niet?

Wat er precies onder de motorkap komt te liggen, is nog niet definitief. Traditioneel hoort daar een dikke V8, maar de geluiden van het prototype doen vermoeden dat Audi mogelijk overstapt op een V6, vergelijkbaar met de nieuwe RS5. Dat zou minder kippenvel betekenen qua geluid, maar waarschijnlijk wel meer efficiëntie en lagere uitstoot. Je weet wel, de bekende concessies van deze tijd.

Audi werkt ondertussen rustig door aan de nieuwe RS6, ondanks dit kleine incident. Later dit jaar moeten we hem officieel zien, mogelijk ook weer als sedan naast de bekende Avant.

Foto: Screenshot - CarSpyMedia