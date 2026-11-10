Nieuwe auto's van BN'ers: hebben ze een beetje autosmaak?

Kennelijk vinden jullie het interessant om te weten waar het (semi) bekende deel van de Nederlandse bevolking zichzelf in vervoert. Daarom duik ik in de virtueel auto’s van BN’er die afgelopen maand de sleutels van een nieuwe auto ontvingen en analyseer wat ik zie.

De eerste observatie biedt alvast een gelijkenis: iedere BN’er is razend enthousiast over de dealer waar de auto gekocht is. We zien blije handelaren knuffelend of handen schuddend met de bekende landgenoot die vervolgens kenbaar maakt hoe dankbaar hij is voor de verkoper. Je gaat je toch afvragen of daar niet meer achter zit dan goodwill.

Goed, de auto’s dan. De Autoblog Onderzoeksredactie is Instagram opgedoken om vlug wat BN’er-auto’s bij elkaar te sprokkelen. We komen op een lijstje van drie muzikanten, twee jolige influencers en een voetballer die de afgelopen tijd een nieuwe auto showde. Het is duidelijk dat de SUV-hype ook bij bekend Nederland enorm leeft. We zien nauwelijks BN’ers in een luxe S-Klasse of M5 Touring rondrijden. Degenen die het het beste doen, kopen dan nog een sportauto of supercar voor erbij.

Dit is de auto van Justen de Wildt

De 23-jarige Justen de Wildt is een volkszanger die hard aan de weg timmert. Ook al zegt de naam je niets, als ik schrijf ‘Oh Cheerio!’ weet je al voldoende (of je komt te weinig in de kroeg). De Wildt haalde in oktober een nieuwe Mercedes-Benz GLC in een zwarte kleur. Het is een voor de hand liggende keuze: de GLC een grote jongen, met veel stijl doch wat anoniem. Verstandig, maar niet echt leuk. Het getuigt ook niet echt van veel smaak voor auto’s.

Dit is de auto van Sander Huisman (Kriss Kross Amsterdam)

Sander Huisman is lid van de dj-act Kris Kross Amsterdam. Je kunt de groep kennen van het autoliedje Vluchtstrook. Nog niet zo lang geleden ging Huisman naar een autodealer om daar een nieuwe SUV op te halen. Hij kiest een Range Rover met Urban-pakket. Door de tuning verandert de RaRo van een zakenman in driedelig pak naar een festivaljunkie. Op comfort lever je uiteraard niet in, maar qua smaak scoor je door de Urban-toevoeging volgens mij minder.

Dit is de auto van Trobi

Bryan du Chatenier is beter bekend als Trobi. Hij is een van de meest succesvolle hiphop- en danceproducers van Nederland. Je hoort zijn DJ-tag ‘Trobi on the beat’ in de intro van talloze raphits in Nederland. Naast dat de rappers zichzelf trakteren op leuk spul doet de producer dat ook.

Het is jammer dat Trobi voor dè influencerauto van dit moment gaat: de Lamborghini Urus. Het is de ultieme auto om mee te pochen dankzij zijn luide V8 en Italiaanse styling. De kenners zien echter een opgeleukte Audi Q8.

Dit is de auto van Pieter Valley

Pieter Valley is in no-time uitgegroeid tot dè Nederlandse komiek onder jongeren op social media. Inmiddels heeft hij zijn weg naar het grote scherm gevonden middels televisieprogramma LOL. Daar kun je blijkbaar best wat centen mee verdienen.

Afgelopen maand lieten we je al weten wat Valley heeft gekocht: een Ferrari Amalfi. Met ruime afstand is dit de mooiste auto in dit lijstje van BN’er-auto’s. Je zou nog kunnen zeggen dat het jammer is dat de Ferrari zwart is, maar toch heeft Valley veruit de meeste smaak voor auto’s in dit rijtje.

Dit is de auto van Sam Kroon

Sam Kroon is net als meneer Valley hierboven bekend van geinige video’s op social media. Met zijn meest recente typetje neemt hij volkszangers op de hak. Kroon laat zien hoe simpel het eigenlijk is om een volkszanger te zijn; witte blouse, wit uitgevallen skinny jeans aan en heftig met je armen zwaaien terwijl je iets doms zingt over je droomauto.

In Kroons geval is dat een Kia waar hij volgens zijn eigen lied ‘Een Droom’ al jaren voor spaart. Die droom komt nu uit: hij heeft namelijk een Kia EV3 bemachtigd! Dit is de meest sympathieke keuze uit de lijst! Of zet Kroon ook hiermee weer de volkszangers voor paal?

Dit is de auto van Wout Weghorst

Net als Kroon houdt voetballer Wout Weghorst het beschaafd. De speler van FC Twente is de laatste tijd geregeld in het nieuws door zijn geloofsovertuiging. Op autogebied valt Weghorst veel minder op. Hij hoeft geen patserbak of Urban-tuning, maar gewoon een groene Volkswagen Tayron. Lekker bescheiden, of misschien iets tè? En ook voor Weghorst geldt: waarom een hoge zit?

Hoofdfoto: Mercedes-Benz Hedin

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