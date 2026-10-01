Nederland koopt weer nieuwe auto's, maar één ding valt op

Het ging dit jaar nou niet geweldig met de verkoop van nieuwe auto's. Maar toch lijkt de Nederlandse automarkt inmiddels weer wat vaart te maken. Na een dramatische start van het jaar is de achterstand namelijk flink teruggelopen en ondertussen zijn ook de onderlinge verhoudingen behoorlijk veranderd. Vooral als je kijkt naar wat er onder de motorkap zit...

Van flinke min naar bijna quitte

In het eerste kwartaal lag de verkoop van nieuwe personenauto's nog 10,8 procent onder het niveau van vorig jaar. Na de eerste zes maanden was dat verschil al teruggelopen naar 4,2 procent. Na de eerste negen maanden staat de teller nog maar 1,9 procent in de min. Kijk, dat is positief!

In totaal zijn er tot en met september 264.701 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat waren er vorig jaar in dezelfde periode 269.884. De markt is dus nog niet helemaal terug op het oude niveau, maar de gigantische dip waar we in zaten lijkt voorbij te zijn.

De cijfers over het derde kwartaal laten daarmee één ding heel duidelijk zien: de consument en zakelijke rijder beginnen weer wat meer zin te krijgen in een nieuwe auto. Hoera. En dat is natuurlijk super voor de fabrikanten, want die hebben de afgelopen jaren genoeg redenen gehad om niet zo lekker te slapen.

Benzine wordt een zeldzaamheid

Maar als we onze blik naar de aandrijflijnen werpen, kunnen we zien dat de Nederlandse koper een behoorlijke voorkeur heeft gekregen. Of een richting op is geduwd. Het is maar hoe je het bekijkt.

Over de eerste negen maanden is 50 procent van alle nieuwe auto's hybride. Volledig elektrische auto's zijn goed voor 41,2 procent. Traditionele benzineauto's zonder hybride aandrijflijn moeten het doen met slechts 7,4 procent. Diesel staat op 1 procent.

Dat betekent dat auto's met een stekker of een hybride aandrijflijn samen ondertussen ruim negen op de tien nieuwe registraties voor hun rekening nemen. De klassieke benzineauto is daarmee in een heel rap tempo van ster-acteur naar figurant gedegradeerd. Pijnlijk nieuws voor de ouderwetse petrolhead.

Tesla terug, Toyota doet het op eigen kracht

In september zelf gebeurde ook genoeg interessants. Tesla kwam namelijk weer met een megalading aan registraties, dankzij vooral de Model Y en Model 3.

Super natuurlijk, maar dat verzekerde de Amerikaanse elektricien niet van het best verkochte merk. En nee, het was ook niet Skoda. Nee, die eer ging lekker naar Toyota. Wat trouwens meteen ook heel interessant is, want Toyota heeft helemaal geen enkel model in de top drie van september staan. De Yaris Cross en de Aygo X werden namelijk vierde en vijfde. Maar door de hele line-up bij elkaar te sprokkelen kwam Toyota toch aan de top. Toyota is dus duidelijk lekker bezig. Zeker omdat we in dit artikel nog zagen dat de Aygo X één van de betrouwbaarste auto's is.

Meest geregistreerde merken in september 2026

Toyota (3.274 registraties, 9% marktaandeel)

Tesla (3.165 registraties, 8,7% marktaandeel)

Kia (3.060 registraties, 8,4% marktaandeel)

Renault (2.490 registraties, 6,9% marktaandeel)

Škoda (2.280 registraties, 6,3% marktaandeel)

Meest geregistreerde modellen in september 2026

Tesla Model Y (2.078 registraties, 5,7% marktaandeel)

Tesla Model 3 (1.087 registraties, 3% marktaandeel)

Škoda Elroq (1.040 registraties, 2,9% marktaandeel)

Toyota Yaris Cross (763 registraties, 2,1% marktaandeel)

Toyota Aygo X (721 registraties, 2% marktaandeel)

Zo zie je maar weer dat je niet per se één megaklapper hoeft te hebben om bovenaan te staan. Een heleboel auto's die mensen blijkbaar gewoon willen hebben werkt ook gewoon.

En ondertussen krabbelt de markt dus langzaam weer omhoog. Na een beroerde start van 2026 is dat best lekker nieuws.

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