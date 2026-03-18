Nieuwe auto's zijn onveiliger door ontwikkeling die we massaal over het hoofd zien

Had jij het door? Volgens onderzoekers zien we andere weggebruikers vaker over het hoofd in moderne auto’s. En dat heeft een aparte reden die met nieuwe auto’s te maken heeft.

Naast duurzaamheid hebben automerken de laatste tijd het meest geïnvesteerd in veiligheid. Er zijn steeds strengere eisen om aan te voldoen en steeds meer dure systemen die voor minder crashes moeten zorgen. Toch zien ze bij het Duitse ADAC een andere ontwikkeling. Het zicht naar buiten vanuit het interieur van de auto wordt alsmaar slechter.

Het onderzoek

Als test heeft de ADAC een pop in de auto gezet met daarop een camera die een ​​360-gradenbeeld vanuit het perspectief van de bestuurder maakt. Hieruit halen de onderzoekers de onderdelen die het zicht belemmeren. We weten daarom nu ook waar het grootste probleem zit.

Uit de beelden komt een subscore voor het zicht naar buiten. Hoe lager de subscore, hoe meer zicht (ik heb het ook niet verzonnen). De ADAC schrijft: ‘’In 2025 behaalden de auto's in de ADAC-autotest een gemiddelde score van 3,9 voor het zicht rondom. Zeven jaar eerder was dit gemiddelde 3,7.’’

Het grote minpunt

Het mindere zicht komt vooral door één groot onderdeel: de A-stijlen. ADAC: ‘’Er is een aanzienlijke achteruitgang geconstateerd in de beoordeling van de zichtbelemmering door de A-stijl: terwijl het gemiddelde in 2019 3,2 was, verslechterde deze subscore naar 4,2 in 2025. Complete fietsers of motorrijders kunnen tijdelijk achter de forse A-stijlen verdwijnen en onzichtbaar worden voor de bestuurder.’’

Het is volgens de Duitse ANWB logisch dat het zicht teruguit loopt. ‘’Ten eerste bieden bredere A-stijlen vaak betere bescherming bij een ongeval. Daarnaast verbeteren vlakkere voorruiten de aerodynamische efficiëntie. Aan de andere kant leiden ontwerpoverwegingen ertoe dat auto's steeds hogere raamlijnen en bredere motorkappen hebben. Hierdoor is het voor bestuurders moeilijker om het hele gebied rondom de auto te overzien en afstanden nauwkeurig in te schatten.’’

In welke auto’s heb je het meeste en minste zicht naar buiten?

De auto met de beste score voor het zicht rondom in de ADAC-autotest is momenteel de Mini Cooper (score 2,5). Dit is de enige auto die een goede score haalt. De rest moet het doen met een voldoende. Andere topscorers zijn de Hyundai i10 (2,6), Audi Q8 en Subaru Outback (beide 2,8). Er is dus niet een duidelijk segment dat hier extra goed in scoort.

Dan de ‘onveiligere’ auto’s. ‘’Helemaal achteraan staan ​​de Mercedes EQT (zie afbeelding hier beneden), Porsche Cayenne en Renault Kangoo (allemaal met een score van 5,5)’’, schrijft de ADAC.

Waar zit dit verschil hem dan in?

De ADAC heeft wel een beredenering voor de uiteenlopende scores. Het ligt vooral aan het ontwerp van de auto. ‘’In de Mini zit de bestuurder ver naar achteren achter een sterk hellende voorruit, wat zorgt voor goed zicht naar voren. Zelfs kleine obstakels voor de motorkap zijn gemakkelijk te zien. Bij de Mercedes en de bijna identieke Renault Kangoo is de dubbele A-stijl bijzonder opvallend en belemmert deze een groot deel van het gezichtsveld. Bovendien zijn de achterstoelen relatief hoog geplaatst, waardoor het zicht naar achteren verder wordt beperkt.’’

De Duitse wegenwacht roept autofabrikanten dan ook op om hierbij stil te staan. Zij mogen het rondomzicht van auto’s niet verwaarlozen en moeten het niet gaan leunen op hulpsystemen. ‘’Het fundamentele principe is dat de bestuurder het best mogelijke zicht moet hebben, en een assistentiesysteem biedt, letterlijk, slechts ondersteuning. Hoewel het ontwerpgerelateerde tekortkomingen in het zicht gedeeltelijk kan compenseren, kan het een goed, direct rondomzicht niet volledig vervangen.’’