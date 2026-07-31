Ook BMW moet snijden in het gamma, maar wat moet er weg?

Er was eens een tijd dat automerken het zich konden permitteren om elke niche op te vullen. Dat komt en gaat, maar de tijd van gaan lijkt gekomen. Naast Volkswagen gaan ook bij BMW geluiden dat er in het gamma gesneden moet worden om te overleven, aldus de nieuwe CEO van het merk.

Als je dacht dat BMW bezig was met een flinke revolutie, dan ken je hun nieuwe CEO Milan Nedeljkovic nog niet. Die heeft namelijk als ambitie om fundamentele veranderingen door te voeren bij BMW. Goed, dat zegt niet heel veel: je wordt niet de nieuwe CEO van zo'n gigantisch automerk om lekker alles hetzelfde te doen als degene die er al zat. En in het licht van waarom je nieuw leiderschap wil is ook het volgende geen verrassing: de bezem moet door het gamma. Of zoals de baas het zelf zegt tegen BMWBlog: er moet kritisch gekeken worden naar alle merken, modellen en aandrijflijnen om zeker te weten wat er gaat gebeuren met alles.

De boodschap is op papier erg simpel: verkoopt het niet, weg ermee. Ook dat is eigenlijk niet iets waar BMW nog aan moet beginnen, maar al lang aan begonnen is. De toekomst van de coupé hangt aan een zijden draadje, ook qua SUV's. Er komt bijvoorbeeld geen nieuwe X4, wel een iX4 om de iX3 bij te staan. Een nieuwe Z4 wordt ook niet verwacht. De komst van de iX5 betekent dat de iX onnodig wordt, (te) weinig mensen willen een 2 Serie Active Tourer, et cetera. Zoals gezegd, de tijden van alles tegen de muur gooien en kijken wat blijft plakken, die is wel een beetje voorbij.

Aandrijflijnen

Dan eentje waar wellicht klappen gaan vallen. Tijdens het regime van Oliver Zipse bij BMW was het simpel: je probeert wel alles en pakt winst waar je het pakken kan. Power of Choice werd dat genoemd: de keuze bieden omdat je er de ruimte voor hebt. Het lijkt erop dat Nedeljkovic daar een einde aan gaat maken en precies het tegenovergestelde gaat doen. Geen keuze meer bieden, maar zelf de beste keuze pakken en daarop inzetten. Daarmee zou je tussen de regels door kunnen lezen dat de scheiding tussen de 3 Serie/i3 en X3/iX3 een tijdelijke maatregel is en dat er in de toekomst meer gekeken wordt naar een X5-achtige strategie.

En wat betekent het voor de dieselbeukers van BMW? Als één van de weinige merken biedt BMW nog en masse dieselmotoren aan, maar eigenlijk lijkt het gros van de kopers er wel klaar mee te zijn. Een uitfasering van diesel in zijn geheel lijkt niet onwaarschijnlijk. Ook hebben we hierdoor nu al vraagtekens bij de waterstof-versie van de BMW X5: gaat dat écht de toekomst worden?

Stroomlijnen

Ten slotte nog een stukje bonen tellen bij BMW. Het merk wil toe naar een systeem waar R&D verminderd wordt en meer dingen gedeeld worden tussen modellen, wat ontwikkelingskosten en tijd moet verminderen. Deze versimpeling gaat vooral veel geld besparen, maar zorgt ook voor bepaalde keuzes die ook weer terugvallen op het gamma stroomlijnen. Zo zijn het dit soort keuzes die de G-Klasse-rivaal van BMW de kop kosten. En een nieuwe BMW M1? Dat kan je ook al snel weer vergeten.